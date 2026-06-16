El empadronamiento en Madrid por cambio de domicilio suma 1.274 trámites vía online desde su puesta en marcha en mayo

Archivo - Un grupo de personas sentadas en el césped de un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha activado a finales de mayo el alta por cambio de domicilio a través de la Sede Electrónica para personas que ya están empadronadas en la ciudad, un procedimiento que acumula 1.274 trámites resueltos desde su puesta en marcha.

El trámite se suma así al empadronamiento por Internet, que está funcionando para las altas desde septiembre de 2025. Según apuntan fuentes municipales a Europa Press, el pasado año se resolvieron 47.633 trámites de padrón iniciados por Sede Electrónica.

En lo que va de 2026, se han resuelto ya 53.067 trámites, de los que 17.715 corresponden a altas de personas procedentes de fuera de Madrid y 1.274 a cambios de domicilio dentro de la capital, el procedimiento que comenzó a funcionar a finales de mayo.

Desde el Ayuntamiento han precisado que "solo quedan las altas por nacimiento" mediante Sede Electrónica, cuya habilitación está prevista "en los próximos días".

En este sentido, desde el Consistorio indican que se ha informado "cada vez que se ha habilitado un procedimiento para su tramitación electrónica", como renovaciones y confirmaciones de extranjeros en julio de 2024, bajas y modificaciones en febrero de 2025, altas para personas de fuera de Madrid en septiembre de 2025 y altas por cambio de domicilio en mayo de 2026.

MEDIDAS ANTIFRAUDE

En relación con la atención presencial, el Consistorio sostiene que las medidas antifraude "ya anunciadas y adoptadas hace tiempo" han dado "resultados positivos", al localizar y desactivar distintas IP que actuaban de forma "fraudulenta" en la localización y reserva de citas para su posterior venta.

Según apuntan las mismas fuentes, el número de citas mensuales en las oficinas presenciales se ha mantenido estable durante los últimos meses, con aproximadamente 10.000 citas semanales.

En este sentido, recuerdan que "ya previsto y aprobado" un nuevo Plan de Empleo Temporal para ampliar los trabajadores de las Oficinas de Atención al Ciudadano "en los próximos meses".