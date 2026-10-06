Una empresa ofrece 300 puestos de teleoperador en San Fernando de Henares para el sector retail

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de selección Randstad busca cubrir 300 puestos de teleoperador en San Fernando de Henares para prestar servicio en una plataforma del sector retail, con vacantes dirigidas a perfiles orientados a la atención al cliente y con buenas habilidades de comunicación.

El proceso de selección contempla una jornada laboral de 30 horas semanales, distribuida en turnos de mañana o tarde, y un salario de 9,72 euros por hora, ha informado la compañía en un comunicado.

Entre los requisitos para acceder a los puestos se encuentran contar con capacidad de comunicación y conocimientos de herramientas ofimáticas, incluido el manejo de Excel, para desarrollar funciones de soporte y atención al cliente personalizada.

Los turnos de mañana se desarrollarán dentro de una franja horaria comprendida entre las 7 y las 16 horas, mientras que el horario de tarde se situará entre las 15 y las 23 horas.

Los interesados podrán consultar las condiciones y presentar su candidatura a través de la oferta de empleo publicada en la página web de Randstad (https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/ate...).