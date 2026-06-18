EMT Madrid adjudica por 2,7 millones las obras del parking del Museo de la Ciudad para convertirlo en hub de movilidad

Imágenes del aparcamiento del Museo de la Ciudad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha adjudicado las obras de remodelación del aparcamiento del Museo de la Ciudad, situado en el distrito de Chamartín, para transformarlo en un nuevo hub de movilidad sostenible.

Así lo ha trasladado este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que el presupuesto asciende a 2.712.573 euros, sin IVA, y el plazo de ejecución será de nueve meses desde el inicio de las obras.

El aparcamiento, construido en 1992 y gestionado por EMT Madrid desde el año pasado, se encuentra en los tres primeros sótanos del edificio situado en la calle de Cartagena, con acceso por el número 178, dentro del conjunto en el que se ubica la Junta Municipal de Chamartín.

Con su reversión a la gestión municipal, se ha considerado necesaria una actualización de las instalaciones, así como la incorporación de nuevas infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible.

El proyecto incluye la creación de un hub de movilidad en la planta -1, en línea con los compromisos recogidos en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, orientados a la reducción de emisiones de óxido de nitrógeno, el impulso del vehículo eléctrico compartido y el despliegue de una red de recarga rápida de acceso público.

En concreto, este espacio contará con dos puntos de recarga eléctrica de 50 kW, ocho puntos de 22 kW, dos puestos de cambio de batería, diez plazas para vehículos compartidos y siete plazas de BiciPARK. En las plantas -2 y -3 se habilitarán 124 plazas de aparcamiento de rotación.

Sanz ha destacado que la actuación permitirá intervenir en todas las plantas del aparcamiento e incorporar distintos cargadores para convertir estas instalaciones en "un auténtico hub de movilidad".

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

La remodelación contempla también la renovación de los aseos, la instalación de puertas peatonales cortafuegos, trabajos de impermeabilización frente a filtraciones y la modificación de los vestíbulos existentes en la planta -1 para mejorar el acceso a la escalera peatonal en caso de evacuación.

Además, se reforzarán las condiciones de accesibilidad mediante la creación de un itinerario con bandas de pavimento que conectará las cinco plazas reservadas para personas con movilidad reducida con la escalera accesible y los aseos.

El proyecto incluye igualmente la renovación del sistema de control de accesos y del circuito cerrado de televisión, la implantación de un sistema de megafonía y guiado de plazas mediante cámaras, entre otras actuaciones.