EMT Madrid exhibirá el domingo buses históricos y una cabina del futuro Teleférico por la Semana Europea de la Movilidad

Modelo Pegaso 6035 de 1966 participante en la SEM de este año - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) exhibirá este domingo en el paseo del Prado, frente al Real Jardín Botánico, 11 autobuses históricos de su colección junto a un bus eléctrico y una de las nuevas cabinas del futuro Teleférico, dentro de la Semana Europea de la Movilidad 2026.

La muestra permitirá recorrer la evolución del transporte público madrileño a través de algunos de los vehículos que han formado parte de la flota municipal, junto a modelos que incorporaron avances técnicos y soluciones que representan el presente y el futuro de la movilidad en la capital, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre las piezas expuestas estará el GUY Arab III de dos pisos, adquirido en 1948 y considerado el vehículo más antiguo de la colección del Museo EMT. También podrán contemplarse modelos como el Pegaso 6035-A de 1966, primer autobús articulado que circuló por Madrid y conocido como 'la oruga' por su longitud.

La selección incluye además un Pegaso 6035 de 1971, uno de los modelos más característicos de EMT Madrid, y un Pegaso-Sava 5720 de 1973, primer vehículo de la empresa municipal equipado con aire acondicionado.

También estarán presentes un Pegaso 6038 de 1980, conocido como el 'petrolero' por su resistencia y del que EMT Madrid llegó a adquirir cerca de 900 unidades; un Pegaso 5317 de 1987, destinado a la red de microbuses, y un DAF SB220 de 1988, primer modelo fabricado fuera de España que se incorporó a la flota municipal.

La exposición se completará con un Pegaso 6424 de 1989, que incorporó de serie aire acondicionado, cambio automático y motor trasero; un Pegaso 6425A de 1991, que pertenece a una nueva generación de autobuses articulados; un MAN NL202F de 1994, primer modelo de EMT Madrid de piso bajo y con rampa para sillas de ruedas, y un Mercedes O405 de 1995, también de piso bajo y fabricado en Alemania.

UN AUTOBÚS ELÉCTRICO Y UNA CABINA DEL TELEFÉRICO

Junto a los vehículos históricos, EMT Madrid mostrará el Irizar ieTRAM eléctrico, que presta servicio desde 2023 en la primera línea eléctrica Bus Rapid Transit (BRT) de Madrid.

El vehículo, con un diseño inspirado en los tranvías y capacidad para hasta 100 viajeros, representa la incorporación de la movilidad eléctrica al transporte público madrileño.

La muestra contará además con una de las 47 nuevas cabinas del futuro Teleférico de Madrid. Las nuevas cabinas cubrirán el recorrido entre las terminales de Pintor Rosales y Cerro Garabitas.