MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

EMT Madrid pondrá en marcha una línea que conectará El Cañaveral con Conde de Casal una vez que terminen las obras del intercambiador, ha informado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Desde El Cañaveral, donde ha colocado la primera piedra del nuevo centro cultural, el alcalde ha recordado que a lo largo del último mandato se ha activado una línea que conecta con Manuel Becerra, unido a los autobuses interurbanos gestionados desde la Comunidad de Madrid y siendo "conscientes de que hay un cierto déficit de transporte público como consecuencia de que es inviable la ejecución y la construcción aquí de Metro".

Por eso, en cuanto acaben las obras en el intercambiador de Conde y Casal, pondremos en marcha inmediatamente una nueva línea desde aquí, desde el Cañaveral, hasta Conde de Casal, que va a ser un gran nodo de comunicaciones a partir del cual se podrán mover los vecinos de El Cañaveral por toda la ciudad de Madrid", ha avanzado el primer edil.

Será una nueva línea que "en apenas 15 minutos desde El Cañaveral les va a permitir conectar desde allí con toda la ciudad". "Hemos hecho un esfuerzo. La Comunidad de Madrid también ha hecho un esfuerzo", ha subrayado.

En cuanto a la preocupación de la vecindad de El Cañaveral por problemas de tráfico de drogas, el alcalde ha contestado que el Ayuntamiento ya ha "hecho los refuerzos policiales". "Ahora estamos esperando a que lo haga la Delegación del Gobierno, que es quien tiene la competencia en materia de seguridad", ha lanzado al delegado, Francisco Martín.