EMVS Madrid sorteará el próximo día 23 la promoción Iberia Loreto 1 para madrileños con rentas medias

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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), sorteará el próximo día 23 de junio las 52 viviendas públicas de alquiler asequible de la promoción Iberia Loreto 1 dirigidas a madrileños jóvenes y familias con hijos menores con rentas medias.

La inscripción para optar a este sorteo se realiza exclusivamente de manera telemática, a través de la página web emvsmadrid.es, y permanecerá abierta hasta el día 11 de junio, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, y por el concejal de Barajas, Juan Peña, ha visitado este miércoles la nueva promoción pública.

Con este nuevo sorteo, la empresa municipal madrileña "pretende llegar a nuevos segmentos de población que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler por las condiciones actuales".

Este próximo sorteo de 52 viviendas se celebrará en la sede de EMVS Madrid ante notario el próximo 23 de junio y se podrá seguir en directo a través de la web y las redes sociales de la empresa municipal. A él optarán todas las personas válidamente inscritas entre el 11 de mayo y el 11 de junio.

ATENDER A LOS MADRILEÑOS CON SUELDOS MEDIOS

La vicealcaldesa ha destacado que con este nuevo sorteo se atiende también a los madrileños con sueldos medios que, hasta ahora, "quedaban fuera de las políticas municipales de vivienda que se estaban llevando a cabo".

En esta línea, ha explicado que atendiendo a estos tramos intermedios de renta "se favorece la emancipación y la estabilidad residencial de los madrileños que quieren quedarse a vivir en su ciudad, evitando la exclusión residencial de un sector social clave para el tejido productivo y social de la ciudad de Madrid".

Iberia Loreto 1, la primera promoción destinada a madrileños con rentas medias La promoción, financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid con una inversión cercana a los 15 millones de euros --14.618.794 exactamente, incluido el valor del suelo--, cuenta con 52 viviendas --cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 16 viviendas de dos dormitorios y 36 de tres--, 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas.

Este es el primer edificio de la empresa municipal construido con sistemas industrializados en madera y finalizado tan solo 17 meses después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pusiera la primera piedra de esta nueva promoción pública residencial.

El precio del alquiler de las viviendas de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje, oscilará de entre 700 a 1.000 euros aproximadamente en función del tamaño. Además, los futuros inquilinos de estas viviendas nunca pagarán de alquiler más del 30% de los ingresos de su unidad familiar. Además, EMVS Madrid ha reservado 12 viviendas para familias numerosas.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

A estos nuevos pisos de la promoción Iberia Loreto 1 podrán acceder madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de 3,5 veces el IPREM y con límite de ingresos de 5,5 veces el IPREM.

Esto quiere decir que, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 68.000 euros para acceder a estas viviendas públicas. Además, deberá estar empadronado en el municipio de Madrid, con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos, o de ocho dentro de los últimos diez años y no ser titular de pleno dominio ni de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en el territorio nacional.

Otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la okupación, ni haber sido condenado por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años.