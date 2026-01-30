Encargada de negocios de Israel censura "legitimación del odio" en España con pasos vistos en Alemania del "19 al 39"

La encargada de negocios de Israel, Dana Erlich. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, ha alertado este viernes de la "legitimación del ocio" en España a este pueblo con pasos "vistos entre el 19 y 39 en Alemania" y que ahora se están "viendo aquí en España en el 2026".

"Duele no solamente por lo que sucedió, duele porque lo que está pasando y del miedo de las imágenes que vemos hoy día aquí en España. Vivimos en una época donde la historia se manipula, se olvida o peor, se niega", ha lanzado en referencia los atentados de Hamás el 7 de octubre en su intervención en el acto homenaje por el Holocausto organizado por la Comunidad Judía de Madrid y acogido por la Asamblea.

En el mismo, ha afirmado que esto demuestra que "aún no se acaban de entender" las atrocidades del Holocausto cuando se comprueba que sus "lecciones" parecen "ya olvidadas".

Al hilo, ha puesto el acento en el "señalamiento" de locales y hogares judíos, la destrucción de tumbas, la "discriminación de deportistas, académicos y artistas" o la "generalización de un pueblo entero" llamando a un boicot general.

"La intimidación. La normalización del odio. La legitimación del odio (...) Tenemos que hablar de lo que estamos viviendo hoy, lo que escuchamos aquí en España, en los discursos de odio de parte de los representantes oficiales en universidades, en escuelas, en colegios, en la prensa, en las redes sociales aquí en No podemos quedarnos en silencio", ha proseguido Erlich.

La encargada de negocios de Israel ha señalado que no se puede dejar que "la intimidación controle de nuevo" o que "el odio y el miedo ganan de nuevo" al tiempo que se ve "cómo se niega el antisemitismo" y su evolución.

"Vemos como se manipula la definición del antisionismo. Seamos claros, el antisionismo es una forma de antisemitismo (...) Es antisemitismo llamar a la destrucción del Estado de Israel, el antisemitismo es llamar a un boicot general de todo lo que tiene que ver con Israel", ha denunciado tras afirmar que en España hoy en día hay "lamentablemente varios ejemplos de antisemisitmo".

Por ello, ha pedido agradecer a las personas que "alzan su voz" en su contra y ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su "mensaje tan claro".