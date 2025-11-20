El encendido navideño cerrará al tráfico el entorno de Cibeles desde las 16.30h en un dispositivo con 270 policías

Archivo - Estrella instalada entre la calle Cea Bermúdez y la plaza Cristo Rey, a 23 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El alumbrado de la capital ilumina más de 230 emplazamientos de los 21 distritos, y es respetuoso con la sostenibilidad ambienta - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido navideño de Madrid de este sábado, con el piloto Carlos Sainz como encargado de 'dar al botón, obligará al cierre total del entorno de la Plaza de Cibeles desde las 16.30 y hasta las 22 horas en un dispositivo policial con 270 agentes, ha detallado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El equipo de Gobierno prevé "una asistencia masiva de personas" ante una jornada que tendrá su punto culminante a las 19.30 horas, cuando el piloto de rallies encenderá la iluminación navideña acompañado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El cantante Pablo López pondrá la banda sonora al encendido de la iluminación navideña. "Es una muy buena opción para disfrutar el sábado del encendido navideño", afirmaba días atrás el alcalde.