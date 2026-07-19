Enma López felicita a Maroto tras su victoria en primarias de PSOE y llama a ganar a Almeida en 2027 "juntos y juntas"

La concejala Emma López (i), y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto (d), durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y candidata a primarias, Enma López, ha felicitado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, tras su victoria en el proceso interno y ha llamado a "ganar" a José Luis Martínez-Almeida en 2027 "juntos y juntas".

"Enhorabuena a Reyes Maroto por el resultado. Muchas gracias a toda la militancia por haber hecho que estas semanas hayan sido increíbles. Ahora toca centrarnos en ganar a Almeida en las urnas en 2027. Juntos y juntas", ha escrito en una publicación de la red social 'X' a los pocos minutos de conocerse los resultados.

Maroto repetirá como candidata del PSOE en las elecciones de la ciudad de Madrid de 2027 tras vencer este domingo por más de 200 votos en las votaciones de primarias. Ha sido alrededor de las 20.25 horas se conocía que con 1.045 papeletas Maroto se convertía en candidata al rebasar las 841 obtenidas por su rival.