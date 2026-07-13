Enma López pide "poner en marcha" la "ilusión" del PSOE para ganar Madrid en 2027: "Que Madrid vuelva a prometer"

Archivo - La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España).v - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista y candidata a las primarias del PSOE para la Alcaldía de la capital, Enma López, ha pedido a la militancia "poner en marcha" la ilusión para ganar la capital en 2027 y ha reivindicado una forma de hacer política "pisando la calle", "escuchando" y trabajando "codo con codo".

"Creo que se puede ganar Madrid y hoy tú también lo crees. Te pido que pongamos eso en marcha que llevamos demasiado tiempo esperando. Esa ilusión, ese cosquilleo", ha trasladado López en un vídeo difundido en la red social 'X'.

La edil ha comparado esa "ilusión" con el arranque de una verbena en la capital. "Tú sabes que esa noche promete, pues eso, que Madrid vuelva a prometer", ha afirmado.

En el vídeo, López se dirige directamente a la militancia: "Si estás viendo este vídeo, es muy probable que ya nos conozcamos. Quizá nos hemos visto en una asamblea, en una manifestación, en una agrupación, en cualquiera de mis maravillosos y queridos mercados".

La concejala ha defendido que lleva "muchos años" haciendo política de esa manera, "contigo, junto a ti, codo con codo, escuchando tus problemas, pisando la calle".

20 AÑOS DE MILITANCIA Y OCHO COMO CONCEJALA

López ha recordado en el mismo vídeo que se afilió hace 20 años al PSOE y que hace 19 eligió Madrid como "la casa" en la que quería vivir. También ha reivindicado su experiencia tras haber "luchado dos oposiciones". "Aprendí que las cosas se hacen con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y conociendo muy bien la administración", ha destacado.

La socialista ha subrayado además sus ocho años como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, una responsabilidad que ha definido como "un privilegio gigantesco". "Por eso hoy doy un paso al frente", ha afirmado.

López concurre a las primarias socialistas para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid en 2027 frente a Reyes Maroto, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad. Ambas compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata a Cibeles y López ejerció como directora de campaña y número tres de la lista.

Tras reunir ambas los avales necesarios, será en la votación de este domingo cuando se conozca quién de las dos aspirará en 2027 a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP).