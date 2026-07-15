Enma López sostiene que Cibeles "no es imposible" para los socialistas y llama a votar el domingo "el futuro de Madrid"

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista Enma López durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid Enma López ha defendido que Cibeles "no es imposible" para los socialistas madrileños y ha marcado la votación de este domingo como el día en que la militancia decidirá "el futuro de Madrid".

"Seguro que has escuchado muchísimas veces eso de que Cibeles es algo imposible para los socialistas madrileños. Pues no es verdad, está solo a tres pasos", ha trasladado López en un vídeo difundido en la red social 'X', en el marco de las primarias socialistas.

La edil ha situado como primer paso la recogida de avales de la pasada semana, en la que logró reunir 1.028 apoyos de la militancia tras recorrer agrupaciones socialistas dentro de su "avalmaratón".

"Me recorrí las agrupaciones, nos escuchamos, me cogisteis de la mano, os pedí vuestra confianza y vaya si me la disteis: 1.028 avales", ha reivindicado.

López ha señalado que el segundo paso se produce esta semana y culmina con la votación del domingo, que ha definido como "el día más importante" porque será cuando los socialistas decidan "el futuro de Madrid".

"El segundo paso, el que damos esta semana y que termina con la votación, el domingo. El día más importante, el día que decidimos el futuro de Madrid entre todos y entre todas las socialistas", ha afirmado.

La candidata ha situado como tercer paso "llegar a Cibeles" y "ganar Cibeles", con un "proyecto político transformador, ilusionante, con muchísimo equipo" y con "muchísimas ganas de cambiar Madrid para mejor".

"Para que este paso se haga realidad, para que lleguemos juntos y juntas a la Alcaldía de Madrid, necesito tu voto. Estamos muy cerquita. Con tu voto, el día 19, porque ya toca", ha concluido.

López concurre a las primarias socialistas frente a Reyes Maroto, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad. Ambas se disputan encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027.