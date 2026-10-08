Una epidemia de baile de 1518 se encuentra con la Movida madrileña en la Sala Cuarta Pared con 'Baila, baila, pegamoide'

Archivo - 'Baila, Baila, Pegamoide' - SALA CUARTA PARED - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una epidemia de baile en la Estrasburgo de 1518 y la efervescencia de la Movida madrileña se encuentran en 'Baila, baila, pegamoide (Tientos de una danza macabra)', una propuesta de la compañía La Peatonal que podrá verse este viernes y sábado en la Sala Cuarta Pared dentro del festival Surge Madrid y que plantea al público una pregunta: ¿puede el baile ser, al mismo tiempo, la enfermedad y la cura?

La pieza, con autoría de Sebastián Moreno, dramaturgia de Jaime Cano y coreografía de María Quero, combina teatro, danza y documento para explorar cómo reaccionan los cuerpos y las sociedades ante el hambre, el miedo y la injusticia, según recoge la compañía en un comunicado.

Su punto de partida es el episodio de baile colectivo de Estrasburgo asociado a Frau Troffea. A partir de ese acontecimiento, la obra propone un salto hasta la España de la Transición y establece un paralelismo con la Movida madrileña, entendida como una nueva forma de coreomanía: un contagio de baile, revolución sexual y creación artística atravesado también por la heroína y el VIH.

UN MUSEO EN EL QUE EL BAILE SE CONTAGIA

El montaje plantea transformar la sala en un espacio museístico, con imágenes, textos y materiales que introduzcan al público en la historia de las crisis colectivas. En ese marco, una visita guiada dará paso al primer estallido de baile y a un contagio que se extenderá entre las intérpretes.

El elenco está integrado por Sara Cristea, Flavia Forni, Alba Pineda, María Quero, Po Ruiz e Iciar Ventepan. La compañía propone un trabajo físico que dialoga con disciplinas como la danza contemporánea, el flamenco, el clásico y el butoh, apoyado además en la música de los años ochenta.