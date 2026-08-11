Eric Lee Vázquez, miembro fundador de Biotopía, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del podcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en esta ocasión en el emprendimiento sostenible a través de un negocio con compromiso medioambiental. Un negocio que combina biología, biodiversidad y utopía en el que la economía circular marca la diferencia.

En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del podcast está dedicada a la entrevista con Eric Lee Vázquez, miembro fundador de Biotopía, un proyecto empresarial que quiere ofrecer a toda la sociedad la posibilidad real de ayudar a recuperar los cada vez más degradados fondos marinos mediante biotopos marinos.

En la sección de noticias de este episodio se recoge la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía que impulsará la creación de casi 65.000 empleos; el terreno de Real Madrid que se transformará en 'el Silicon Valley de Europa' y del nuevo convenio de colaboración que han firmado MicroBank y Davante para facilitar la financiación de estudios de Formación Profesional.

El episodio concluye con una cita sobre el emprendimiento sostenible. En este nuevo episodio la cita es anónima. Dice así: "El verdadero emprendimiento no es solo crear negocios viables económicamente, sino diseñar soluciones que sanen el planeta y sean justas para nuestra sociedad".

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.