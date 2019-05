Errejón compara las listas del PP con 'Los Soprano' y planea recaudar mil millones a los 4.000 madrileños más ricos

Actualizado 05/05/2019 14:25:03 CET

"Si tienes de candidata a Ayuso es normal que no te apetezca debatir. A ver si al final va a ser verdad eso de la derechita cobarde", ha lanzado

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha presentado este domingo en Bustarviejo las candidaturas locales de sus partido a las elecciones municipales del 26 de mayo, de las que ha afirmado que son "como la noche y el día, todo lo contrario a las listas de 'Los Soprano' del Partido Popular", en referencia a la conocida serie sobre la mafia de Nueva Jersey.

Rodeado de varios aspirantes a la Alcaldía por Más Madrid, Errejón ha afirmado que presentan unas listas "magníficas" y que la suya para la Asamblea es "muy buena". "Hacía falta moverse, innovar, para que mucha gente tuviera un hueco para entrar en política. Es una lista de profesionales, sindicalista, ingenieros, empresarios, feministas... No es una lista de cuotas ni de aparatos y aquí nadie está esperando un sobre", ha declarado.

"Así nos aseguramos de que nos acompañamos de los mejores. Quienes estáis aquí habéis asumido un camino de que vais a perder más de lo que vais a ganar. Aquí habéis venido a echarle más horas para llevar una alternativa a los municipios de Madrid, personas a las que las cosas le importa", ha dicho.

Y es que "no puede ser que haya familias de madrileños que no puede comprar el pescado o la fruta que necesitas o que pongan la calefacción solo en cuarto porque no pueden pagarla en el resto de la casa; cuando siempre ha habido dinero para la Gürtel y Púnica", ha proseguido.

El aspirante de Más Madrid al Ejecutivo autonómico se ha comprometido a gobernar para todos, pero ha criticado que actualmente haya 4.000 madrileños --"nota mental para Albert Rivera: 4.000 millonarios no son clase media"-- que dejan de pagar en impuestos cada año mil millones de euros.

"Quien diga que perdonando dinero a millonarios no se pueden abrir hospitales o laboratorios no sabe de economía o está mintiendo. Hay que equilibrar la balanza. Se va a acabar que haya ciudadanos de primera y segunda. Queremos una comunidad en la que nadie esté por encima de nadie. Aquí caben todos sin privilegios ni discriminaciones. Vamos a gobernar la Comunidad para que nadie sea más que nadie", ha manifestado.

Errejón ha recordado la pasada campaña electoral nacional, "en la que se han dicho muchos tonterías, se ha hablado de pistolas y caballeros andantes", en velada alusión a Vox.

"NO HAN PASADO"

"A nosotros nos importa más cuidarnos que insultar al vecino, nuestros hospitales que andar a caballo. Pero no han pasado. Para que nadie vuelva a meter a los mujeres a la cocina, para que nadie nos diga que es más o menos español que nadie se ha levantado un inmenso muro democrático. Ahora toca votar en positivo, para darse el gustazo. No nos van a poner facilidades pero tenemos razón, tenemos muchas ganas y hay mucha gente esperando demostrar que sonreír e ir juntos es más poderoso que insultarse o intentar dividir a los madrileños", ha esgrimido.

El ex 'número dos' de Podemos ha afirmado que "se tiene que acabar que la Comunidad "colabore solo con los municipios de su mismo signo político, que chantajea a los que no lo son con los recursos". "Hay que defender la tierra de la especulación, la desidia, la chapuzas y los pelotazos. Basta ya que de un Comunidad que gobierna solo para el área metropolitana. Todas las comarcas son nuestra tierra. Amamos a nuestra tierra y vamos a ganar las elecciones para defender lo que es nuestro", ha declarado.

En ese punto, Errejón ha recordado que fue a los actos institucionales del 2 de Mayo porque "las instituciones no son del PP, sino de los madrileños". "No tuve mucha suerte con los asientos. Me toco entre Vox y el PP; que ya les podían haber sentado juntos, que tendrían más que comentar. Fueron unas horas de introspección, de vida interior. Se me acercó (Esperanza) Aguirre y me dijo que tenía ganas de verme y que se había metido conmigo por lo de Venezuela. Yo le respondí que no había hecho ese día declaraciones de Venezuela y tampoco del informe de la Guardia Civil que la mencionaba. Entonces me dijo que yo no lo había leído y se fue a toda velocidad", ha comentado.

"Sí lo he leído. Lo que dice ese informe es que la Comunidad de Madrid lleva más de dos décadas desangrándose, que la corrupción es un cuerpo parasitario que la lastra, que están en las instituciones para repartir entres un pequeño círculo. No es que le den dinero a empresarios emprendedores y que generan empleo, sino que es un reparto mafioso a sus amigos. Y los informes dicen que si no soltamos lastre pronto, que es el PP y su dos muletas de Vox y Cs vamos a llegar tarde a los retos de la región", ha apostillado el exdiputado nacional.

Por ello, Errejón ha prometido "poner fin a estos desmadres, al hecho de que las cosas solo les vayan bien a quienes tienes apellido compuesto o viven en los dos barrios o ciudades privilegiadas de la región".

"Se tiene que acabar que las oportunidades sólo las tengan unos cuantos privilegiados. No tenemos nada contra aquellos que les van bien las cosas, pero queremos dejar paso a quienes tienen ganas de aportar. No hemos venido a gobernar para la izquierda, sino para el conjunto del pueblo de la Comunidad, un gobierno que cree oportunidades y se aproveche del talento de todos los madrileños", ha argumentado.

DEBATES: "A VER SI VA A SER VERDAD LO DE DERECHITA COBARDE"

Íñigo Errejón ha criticado de nuevo las decisiones de las Juntas Electorales por las que deniegan a Más Madrid los espacios electorales y debates en igualdad de condiciones con el resto de partidos con representación porque los magistrados entienden que se trata de un partido "de nueva creación"; al tiempo que ha cargado contra los que, a su juicio, no quieren debatir.

"Si tienes de candidata a Isabel Díaz Ayuso es normal que no te apetezca debatir, pero si no estás dispuesta a debatir no te presentes. A ver si al final va a ser verdad eso de la derechita cobarde. Nosotros vamos a estar en todos los debates porque creemos que los madrileños lo merecen. Tenemos la ciudad gobernada de forma justa y decente frente al desgobierno, la corrupción y chapuzas de la Comunidad. ¿A alguien le parece sensato unos debates sin el partido que cogobierna la ciudad más poblada y en muchos municipios de la región. ¿Qué les inquieta, por qué tienen tanto miedo de debatir?", se ha preguntado.

El candidato regional de Más Madrid ha aseverado, frente a los acuerdos de la Junta Electoral, que en el siglo XXI "no se le pueden poner puertas al campo" y que la gente tiene móviles, redes sociales y balcones para poner sus banderolas. "Adelante, que hay que reventar y plagar los balcones de nuestros pueblos y barrios. Nos tienen que ver en los colegios, bares, en los trabajos", ha arengado Errejón a los suyos, a quienes ha convocado a un gran acto el próximo sábado en Leganés.

En la presentación de hoy también han participado candidatos de Más Madrid a las Alcaldías de Móstoles, Alcobendas, Alcalá de Henares, Collado Villalba, Leganés, Alcorcón y San Fernando, este último el único municipio en el que gobierna una representante ahora de Más Madrid, Cati Rodríguez, que ha sido la que más tiempo ha hablado.

"Ha sido muy duro gobernar en minoría pero hemos aprendido muchísimo. La situación política ha sido muy mala y nos lo han puesto muy difícil. Pero somos muy distintos a ellos. PP, PSOE e IU nos quisieron meter una moción de censura pero no lo lograron por las decisiones de sus partidos y luego hubo otro conato de moción. La primera plaza pública de España que iba a ser vendida y la salvamos nosotros. Hemos conseguido saldar toda la deuda financiera, todo ello bajando los impuestos y aumentado el gastos social", ha indicado Rodríguez, entre otros logros.