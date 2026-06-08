Escena Escorial abre la venta de entradas para su estreno bajo la dirección artística de Alondra de la Parra

Archivo - La directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Alondra de la Parra - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Escena Escorial, el nuevo Festival Internacional de Artes Escénicas impulsado por la Comunidad de Madrid bajo la dirección artística de Alondra de la Parra, ya ha puesto entradas a la venta a través de su página web y de las taquillas habilitadas para el evento.

Producido por la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y con el apoyo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el certamen reunirá del 28 de agosto al 20 de septiembre una destacada programación internacional de música, danza, ópera y artes escénicas en tres espacios emblemáticos del municipio: el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Real Coliseo Carlos III y el Teatro de la Antigua Mina.

Según han trasladado los organizadores en un comunicado, los espectadores ya pueden adquirir entradas individuales para los distintos espectáculos programados tras la apertura de la venta de abonos.

Además, el festival ha lanzado una promoción especial que permitirá disfrutar de un descuento del 20% en las primeras 150 entradas de los conciertos que se celebren en la Sala A y en las primeras 50 localidades de las actuaciones previstas en la Sala B.

Como antesala de esta primera edición, el prestigioso pianista Grigory Sokolov ofrecerá el próximo 15 de agosto un recital extraordinario en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial.

LA PROGRAMACIÓN ALZA EL TELÓN EL 28 DE AGOSTO

La programación oficial alzará el telón el 28 de agosto con 'Los colores de América', un concierto dedicado a compositores americanos como John Adams, George Gershwin, Mozart Camargo Guarnieri, Astor Piazzolla y Arturo Márquez. La actuación contará con la participación de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) bajo la dirección de Alondra de la Parra.

Un día después, el 29 de agosto, llegará 'Choros y Milongas', un concierto de cámara protagonizado por el guitarrista y compositor Yamandu Costa junto a una agrupación de cámara de la JORCAM. El 30 de agosto será el turno de 'El violín en llamas', encabezado por el violinista Nemanja Radulovic y el ensemble Double Sens, con un programa que incluirá 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi y obras de Bach.

En los primeros compases del certamen también destaca el estreno absoluto de 'Nascencia' (3 de septiembre), la nueva producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Al día siguiente, la ORCAM y el Coro RTVE interpretarán la Sinfonía nº 2 'Resurrección' de Gustav Mahler en el concierto 'Morir para vivir', dirigido por Alondra de la Parra y con la participación de la soprano Serena Sáenz y la mezzosoprano Gaëlle Arquez.

La programación continuará el 5 de septiembre en el Teatro Real Coliseo Carlos III con 'Perhaps, perhaps... Quizás', de Gabriela Muñoz "Chula the Clown", una propuesta de teatro físico y clown centrada en la relación entre juventud y vejez.

El 6 de septiembre se celebrarán dos citas en el Teatro Auditorio: el concierto de cámara 'Voltaje radical', a cargo de Quatuor Arod, y 'El color de la distancia', interpretado por el Coro de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Javier Carmena.

UNA NUEVA PRODUCCIÓN DE 'CARMEN'

Uno de los platos fuertes del festival llegará el 12 de septiembre con el estreno en España de una nueva producción semiescenificada de la ópera 'Carmen', de Georges Bizet. La propuesta contará con Gaëlle Arquez en el papel protagonista, Arturo Chacón-Cruz como Don José y Alondra de la Parra al frente de la dirección musical, mientras que la dirección escénica correrá a cargo de Bárbara Lluch.

El último fin de semana del festival incluirá el concierto 'Triple impacto', protagonizado por el Trío Zénon el 18 de septiembre, y la actuación de Daniel Barenboim junto a la West-Eastern Divan Orchestra el 19 de septiembre, con un repertorio integrado por obras de Wagner, Schubert y Beethoven.

La clausura tendrá lugar el 20 de septiembre con un concierto final de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid dirigido por Alondra de la Parra.

CONCIERTOS NOCTURNOS

Además de la programación principal, Escena Escorial organizará conciertos nocturnos concebidos como espacios de encuentro más cercanos entre artistas y público. Entre ellos figuran 'Ecos Latinos', el 29 de agosto, con Yamandu Costa y Alexis Cárdenas Cuarteto, y la actuación del Nuevo Tango Quintet el 5 de septiembre.

Durante la presentación de esta nueva cita cultural De la Parra subrayó el carácter internacional del certamen, que contará con más de 250 artistas procedentes de 11 países, en un suerte de cita "moderna, abierta y conectada con el presente".

"Es un festival que cruza fronteras y disciplinas, y que busca también atraer nuevas audiencias y generar preguntas en el público", destacó entonces.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial del festival y en las taquillas de Teatros del Canal y del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial.