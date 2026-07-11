De escuela filantrópica a sede de Casa Árabe: la historia neomudéjar de las antiguas Escuelas Aguirre

Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El edificio neomudéjar de las antiguas Escuelas Aguirre, actual sede de Casa Árabe en Madrid, está ubicado en la calle Alcalá y fue levantado a finales del siglo XIX a partir del legado del filántropo Lucas Aguirre y Juárez. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2025 con la categoría de Monumento, nació como un centro educativo para niños sin recursos.

El inmueble fue proyectado por Emilio Rodríguez Ayuso, uno de los principales representantes de la arquitectura neomudéjar madrileña y coautor también de la antigua plaza de toros de Madrid. Las obras del inmueble principal finalizaron en 1886 y, desde entonces, su fachada de ladrillo visto y su torre central forman parte del paisaje urbano de la entrada norte del parque de El Retiro.

Desde el año 2008, Casa Árabe tiene en las antiguas Escuelas Aguirre su sede madrileña para abrir un espacio de conocimiento y reflexión entre España y el mundo árabe. Su continuidad en este espacio queda ahora en el aire tras la decisión del Ayuntamiento, defendida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de recuperar el edificio tras "el chiringuito" en el que convirtió Casa Árabe Irene Lozano, dando de plazo hasta el 1 de septiembre para desalojar las instalaciones.

El origen de las Escuelas Aguirre está vinculado a Lucas Aguirre y Juárez, empresario conquense que regentó negocios de diligencias y correos entre Cuenca y Madrid y que, ya en la capital, entró en contacto con ambientes culturales y educativos de orientación progresista. Su interés por la cultura y la enseñanza le llevó a donar parte de su fortuna al Ayuntamiento de Madrid para la creación de ayudas y becas destinadas a niños sin recursos.

Otra parte de su patrimonio se destinó a la Fundación Aguirre, que impulsó diferentes escuelas con métodos pedagógicos innovadores para la época. La de Madrid, construida entre 1881 y 1886, está considerada una de sus mejores obras y uno de los ejemplos más destacados del dominio del ladrillo en la arquitectura neomudéjar.

EJEMPLO DESTACADO DEL NEOMUDÉJAR

El inmueble fue concebido como un edificio educativo moderno para finales del siglo XIX. No se trataba únicamente de albergar aulas, sino de reunir espacios asociados a una enseñanza avanzada para su tiempo. El proyecto incluyó gimnasio, biblioteca, museo escolar, patio de recreo, sala de música y un observatorio meteorológico situado en la torre.

El edificio principal fue diseñado con dos plantas, volumen rectangular y composición simétrica. Sobre el núcleo de escaleras se eleva una torre de 37 metros, formada por dos cuerpos, uno de ladrillo y otro metálico acristalado, situada en la parte central de la fachada principal. En el piso principal, el inmueble reduce su superficie para formar una U y dejar un patio abierto hacia la fachada posterior.

El ladrillo a cara vista es el elemento más característico del conjunto. El Real Decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural destaca la compleja distribución interna de ladrillos y juntas, así como el uso de muros de carga de ladrillo aparejados a tizón o a la española, con adornos de fachada mediante rehundidos y salientes.

La protección como Bien de Interés Cultural alcanza al edificio principal y a los dos pabellones situados en el jardín de la parcela. El entorno protegido queda delimitado por la verja que rodea el perímetro del inmueble e incluye la jardinería exterior, los pabellones y la parte trasera del edificio, donde se sitúan las instalaciones auxiliares.

DE ESCUELA A SEDE CULTURAL

Con el paso del tiempo, las Escuelas Aguirre fueron objeto de distintas intervenciones. Tras pasar a manos del Ayuntamiento de Madrid, se redistribuyeron espacios, se creó un pequeño sótano y se añadieron arcos de medio punto en la fachada. Posteriormente, nuevas obras incorporaron comedor y cocinas para el centro.

La última gran reforma se desarrolló entre 2006 y 2008, con el objetivo de adaptar el edificio a su nuevo uso como sede de Casa Árabe. En marzo de 2008, el Ayuntamiento de Madrid cedió el inmueble a la institución de manera temporal y gratuita.

Desde entonces, Casa Árabe tiene en las antiguas Escuelas Aguirre su sede en la capital de España. La institución cuenta también con sede en Córdoba y funciona como un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la Junta de Andalucía; y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba. La Comunidad de Madrid anunció su salida del mismo en enero de este año.

Casa Árabe organiza en su sede exposiciones, conferencias, cursos y actividades relacionadas con la cultura árabe y española, con el objetivo de fortalecer la relación con los países árabes y musulmanes.

CRISIS A RAÍZ DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Se trata de un nuevo capítulo en la crisis de Casa Árabe a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas en el que alertaba de una "situación financiera crítica" de la institución y en el que ponía en cuestión la viabilidad de este instrumento de diplomacia pública durante la etapa de Irene Lozano. Actualmente, el director de Casa Árabe es el diplomático Miguel Moro.

Tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas, la Comunidad de Madrid anunció su salida del consorcio al considerar dañada la credibilidad de la institución. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid comunica su intención de recuperar la posesión de las Escuelas Aguirre y fija el 1 de septiembre como fecha límite para abandonar el inmueble. Sobre el desalojo, el alcalde ha señalado que espera no tener que recurrir a la Justicia para desalojar Casa Árabe si van a "la okupación".

Los alumnos de Casa Árabe desconocen qué ocurrirá con la programación de ejecutarse el desalojo de las actuales instalaciones y si habrá una alternativa para los cursos presenciales. "No sabemos qué va a ser de nosotros en septiembre", han reconocido.

RECOGIDA DE FIRMAS EN CHANGE.ORG

En este escenario, el alumnado ya ha anunciado que se concentrarán el próximo 21 de julio a las puertas del Palacio de Cibeles --coincidiendo con la celebración del Pleno municipal-- para mostrar su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de desalojar a la institución del edificio de Escuelas Aguirre.

En este sentido, el grupo promotor (compuesto por Teresa Medrano, Samuel Carreño y otra compañera) ha avanzado que también asistirá como público a la próxima Comisión de Cultura, Turismo y Deporte y a la de Obras y Equipamientos, en las que Más Madrid y PSOE llevarán sendas preguntas sobre este asunto.

Los estudiantes ya han iniciado una petición de firmas en Change.org, con más de 11.500 apoyos, en la que piden al Ayuntamiento que revoque la decisión de ejecutar una salida en el plazo de dos meses y con un agosto por medio. "Estas prisas desde el Ayuntamiento no se entienden", afirmaban esta semana.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ve una "noble demostración de sectarismo" del PP en esta decisión. "El sectarismo de un partido que se niega a reconocer las raíces árabes de una ciudad cuyo propio nombre es árabe", apuntaba esta semana desde el Círculo de Bellas Artes.

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, acusó también esta semana a Almeida de actuar por "seguidismo" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso y pidió "rectificar" la decisión. "Creemos que el desarrollo y el devenir de Casa Árabe pasa por mantenerse en la ubicación actual", ha afirmaba desde el Edificio de Grupos esta semana.

El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar para que Casa Árabe encuentre otra ubicación, aunque ha descartado facilitar otro edificio municipal.