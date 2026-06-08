Escuelas infantiles escenifican un "viacrucis" en Sol para mostrar su "carga diaria": "Esperamos que el Papa se entere"

Escuelas infantiles escenifican un viacrucis en Sol para mostrar su "carga diaria" tras cumplir dos meses de huelga indefinida en la Comunidad de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de escuelas infantiles, que cumplen ya dos meses en huelga indefinida en la Comunidad de Madrid, han escenificado este lunes un "viacrucis" en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, ahora Centro Internacional de Prensa con motivo de la visita del Papa León XIV, para mostrar "la cruz que tienen que cargar diariamente".

Coincidiendo con el discurso del Pontífice en el Congreso de los Diputados, decenas de trabajadores se han concentrado frente a la sede del Gobierno regional para reclamar "más apoyo", "velar por la infancia y mejorar las condiciones de las escuelas infantiles".

"Aprovechando la visita del Papa, queremos que se conozca un poco nuestra lucha, que somos defensores de la infancia y que inste a terminar ya este conflicto colectivo que ya está durando mucho. Esperamos que al final se entere de lo que hacemos", ha manifestado la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín.

En este sentido, ha detallado que hace un par de semanas tuvieron una reunión con la Conferencia Episcopal para hablar sobre esta situación, por lo que las educadoras esperan que estas reivindicaciones lleguen a León XIV y que "inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular a que solucione este conflicto que tiene".

Así, el viacrucis ha realizado "cinco paradas" para representar cada exigencia de las trabajadoras: bajada de ratios, pareja educativa, la "infrafinanciación que sufren diariamente", la "violencia institucional" y la "precariedad laboral".

"Son las cinco cosas que queremos poner en valor y que queremos que se escenifiquen y que la sociedad se conozca de primera mano. Necesitamos apoyo para que empiecen a velar un poco por la infancia y mejoren las condiciones de las escuelas infantiles", ha insistido Marín.

Las educadoras, vestidas de color amarillo, han caminado en fila alrededor de la Puerta del Sol, siendo fotografiadas por turistas y transeúntes que estaban en la zona. En primera línea, un joven representaba la situación de las trabajadoras, llevando en su espalda una cruz y varios muñecos de bebés.

EN HUELGA DESDE EL PASADO 7 DE ABRIL

Fue el 7 de abril cuando las profesionales del sector arrancaron las movilizaciones para reclamar mejoras salariales, bajada de ratios, la pareja educativa y el reconocimiento de su categoría profesional, entre otras exigencias. Pese al compromiso de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, de implementar la pareja educativa en los siguientes pliegos, las trabajadoras han continuado en huelga indefinida.

"Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre. Vivimos un viacrucis diario y había que plasmarlo", ha defendido la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles.

Para esta semana, las trabajadoras realizarán una concentración este martes frente a la patronal, a las 10.30 horas; otra manifestación el miércoles frente a la Consejería de Educación, a las 10 horas; y una protesta este jueves, a las 19 horas, en la Puerta del Sol.