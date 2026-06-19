Las escuelas infantiles de Madrid ya tienen calendario para el próximo curso: del 7 de septiembre al 30 de julio de 2027

Archivo - Mochilas de alumnos de una escuela - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles de titularidad municipal del Ayuntamiento de Madrid arrancarán el periodo lectivo del curso 2026-2027 el próximo 7 de septiembre y lo finalizarán el 30 de julio de 2027, según la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), consultada por Europa Press.

El calendario fija las vacaciones escolares de Navidad entre el 23 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, ambos inclusive. Por su parte, las vacaciones de Semana Santa se extenderán desde el 20 hasta el 28 de marzo de 2027, también ambos incluidos.

Asimismo, las vacaciones de verano comenzarán el 31 de julio de 2027 y se prolongarán hasta el día anterior al inicio del curso 2027-2028.

En cuanto a los días festivos de 2026, la resolución establece como tales el 12 de octubre, el 2 de noviembre y los días 7 y 8 de diciembre. A estos se sumarán las festividades que determine la Comunidad de Madrid, los días de fiesta de ámbito nacional no trasladables y las fiestas locales que correspondan al municipio de Madrid.

Para 2027, tendrán efecto sobre el curso 2026-2027 los festivos que se establezcan con posterioridad, incluidos los que determine la Comunidad de Madrid, los días de fiesta nacional no trasladables y las fiestas locales correspondientes. Además, serán días no lectivos en las escuelas infantiles municipales el 7 y el 8 de enero de 2027.