Escuelas infantiles protestan este jueves frente a la Asamblea tras cumplir un mes de huelga indefinida

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Desde el martes 7 de abril, las escuelas infantiles de la Comunidad d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado una protesta este jueves, a las 9.30 horas, frente a la Asamblea de Madrid coincidiendo con el primer mes de huelga indefinida de los profesionales, en su mayoría mujeres.

La manifestación tendrá lugar minutos antes de la sesión plenaria de la Cámara de Vallecas con el fin de que el Gobierno regional "escuche todo el ruido que es capaz de provocar la revolución del 0-3", según ha informado la organización en un comunicado.

Las escuelas infantiles llevan desde el pasado 7 de abril en huelga indefinida para reclamar, principalmente, mejoras salariales. Es una reclamación que quieren trasladar a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en una reunión.

La máxima responsable de la educación madrileña ha aseverado que se reunirá con ellas una vez finalice sus encuentros con los sindicatos mayoritarios de Educación Infantil --FSIE, USO, UGT y CC.OO-- y la patronal. Sin embargo, desde la Plataforma Laboral han defendido su "legitimidad" para tener un encuentro con ella.

Precisamente este martes, en la comisión de Educación, Ciencia y Universidades, la portavoz, Rosa Marín, avanzaba que seguirán con la huelga indefinida hasta que mejoren sus condiciones laborales. "No volvemos a las aulas con estas condiciones. No vamos a volver. Esperamos algún tipo de solución y llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de la infancia y de las profesionales que las sostenemos cada día", subrayó.

Además, la concentración se unirá a la huelga a nivel estatal de las escuelas infantiles, que busca denunciar "la falta de atención institucional hacia el primer ciclo" y reclamar "mejores condiciones laborales para sus profesionales". Así, a las 18 horas, protestarán en la Puerta del Sol.

Entre las principales demandas, se encuentran un marco normativo de regulación estatal, la reducción de ratios por educadora y una mayor inversión pública que "garantice unas condiciones dignas y una educación de calidad".