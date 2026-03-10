El espacio homenaje a las víctimas del 11M en Atocha incorpora un espacio para velas y flores y una nueva placa

Espacio homenaje a las víctimas del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha - EUROPA PRESS

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espacio homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la estación de Metro de Atocha incorpora un nuevo soporte de piedra negra natural para depositar velas, flores y otros objetos de recuerdo y una placa metálica que recuerda el espacio donde estaba el cilindro de cristal que, entre 2007 y 2023, simbolizó a las víctimas de estos atentados.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este martes los dos elementos, ubicados en el vestíbulo que inauguró la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en 2025, acompañado de diferentes representantes de asociaciones de víctimas; la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, y diputados de la Asamblea regional, que han realizado un minuto de silencio y una ofrenda floral a las víctimas con claveles blancos.

"Hoy hemos recordado a todas y cada una de las víctimas desde este lugar de recuerdo y de memoria en la estación de Atocha, donde además como novedad hemos instalado un soporte para poder colocar coronas de laurel y también flores durante todo el año, así como una luz permanente", ha señalado el consejero.

Así, ha subrayado que en torno al recuerdo de estas víctimas se unen las propias asociaciones y representantes de autoridades judiciales, civiles y militares para recordar a todas aquellas víctimas de ese trágico atentado "que todavía llora el pueblo de Madrid 22 años después".

García Martín ha mandado a todas ellas el "gran abrazo de todo el pueblo de Madrid" que sufrió el atentado, en el que fallecieron 193 personas y dejó a más de 2.000 personas heridas, todavía muchas de ellos con secuelas tantos años después.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha agradecido a la Comunidad de Madrid la creación de este espacio conmemorativo de atentado que hace dos años "rompió el alma" de los españoles, además de subrayar la importancia de contar con este espacio de visibilidad para recordar "a todos aquellos que perdieron la vida por el simple hecho de ser españoles y de ir a trabajar o a estudiar o a hacer gestiones en un hospital".

"Reclamamos un espacio donde fuera reconocible y se viera de todas partes. El monumento que había antes estaba muy escondido, mucha gente pasaba por aquí y no sabía que había habido un atentado", ha expresado. Además, ha criticado que haya otras administraciones que están "más preocupadas en favorecer a los terroristas" que en atender a las víctimas, que están "olvidadas"

Desde la aprobación en 2018 de la ley regional de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, el Ejecutivo autonómico ha destinado 90 millones de euros en ayudas e indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos a 2.497 personas que han sufrido esta lacra.