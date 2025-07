Espinar critica que Ayuso piense que "lo público es suyo" tras usar el chalet de Rascafría: "Es una cuestión de ética"

Cree que es importante saber con quién fue a este inmueble por un posible "conflicto de intereses"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado este martes que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, piense que "lo público es suyo" tras hacer uso del chalet de Racafría, y le ha criticado que es una cuestión "de ética, de responsabilidad y de transparencia".

Así lo ha expresado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, después de que Ayuso defendiera que no es equiparable "el Falcon, los viajes a República Dominicana y los cuatro palacios" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ir a Rascafría con su táper y "comprar en el (supermercado) Covirán" con sus medios, en relación a la polémica generada en torno al uso que ella realizó del inmueble, patrimonio de la Comunidad de Madrid.

"Esto no se compró como un chalet, esto se compró como un espacio dentro de un Parque Nacional para hacer un centro de naturaleza para este parque. El problema está en que si va a hacer un uso personal de él, tiene que justificarlo, tiene que decir por qué", ha aseverado la portavoz socialista.

Al hilo, ha criticado que la presidenta se escude en que "es mujer y es su vida personal" y no utilice "la misma vara de medir" con los demás. "Estamos hablando de un espacio que nos ha costado a todos 4,3 millones de euros, que la presidenta de la Comunidad algo debía pensar ella que no estaba haciendo muy bien cuando decidió esconderse para ir", ha afirmado.

Sin embargo, ve Espinar que esto es una cuestión de cómo entiende Ayuso lo público, como si fuera "suyo", y es una cuestión política porque "los espacios y los servicios públicos no son para ellos y no son para que sus amiguetes negocien". "Que por cierto, también es importante saber con quién, porque si el ciudadano particular, si es familiar, ojo cuidado, que igual estamos hablando también de un conflicto de intereses, porque es que ese ciudadano particular trabaja en una empresa que contrata por millones de euros la Comunidad de Madrid", ha avisado.