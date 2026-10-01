Espinar defiende que calles se han "llenado de dignidad" por la vivienda frente a una Comunidad que "da alas a buitres"

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha defendido este jueves que las calles de la capital se han "llenando de dignidad" por la vivienda frente a un Gobierno de la Comunidad que "da alas a los buitres".

"La pregunta correcta no es a partir de qué edad se va a poder no pagar a casero. La pregunta correcta es la que hizo el Papa. ¿Qué falla en un sistema para que se eche a una anciana de su casa de toda la vida?", ha preguntado la líder socialista en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.

Considera que escuchar las "provocaciones" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el desahucio de Maricarmen es "repugnante" y le ha preguntado "qué le pasa con las personas mayores" tras abandonar a "7.291 en las residencias".

En esta línea, la portavoz del PSOE ha criticado que en la Comunidad no se aplique la ley de vivienda sino "la de la selva" y ha cargado contra una presidenta que es "incapaz de posicionarse nunca del lado del que no lo tiene tan fácil".

"Yo no le voy a pedir ni empatía ni sensibilidad, pero sí respeto", ha pedido Espinar, quien ha vuelto a criticar que se comprara "un aticazo enfrente de la casa de su madre" mientras no ha movido "ni un dedo para evitar el desahucio" de una mujer de 87 años.

Además, le ha recordado que lleva siete años "masajeando a fondos buitre" mientras que cientos de miles de madrileños "no pueden acceder a una vivienda", a la vez que ha advertido de muchos madrileños viven "angustiados entre las amenazas de las subidas de alquiler o de los desahucios".

Por último, y sobre el ático, ha cuestionado que la dirigente autonómica empezara "no sabiendo nada" del asunto para pasar a decir "que eran oficinas, cosas de su consejero de Presidencia y ahora resulta que fue una decisión de su equipo y le pareció bien".

"Asuma que ha perdido el ático, ha perdido los papeles y va a perder la Presidencia porque en mayo Madrid va a decir que no al nido de buitres en el que quiere convertir Madrid y va a decir que sí a la vivienda digna y a una buena política", ha expresado Espinar.