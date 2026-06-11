Espinar (PSOE) cree que Ayuso se "desautorizó" a sí misma ante el Papa y le exige que se sitúe "al lado de la paz"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se "desautorizó" a sí misma durante la visita del Papa León XIV y le ha exigido que se sitúe" al lado de la paz".

"Señora Ayuso, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Si es verdad que ha visto la luz y que se quiere venir al lado bueno del mundo, tiene que darle una pensada seria al comportamiento que tiene", le ha trasladado la portavoz desde la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Es por ello que le ha pedido que se sitúe en la defensa de los derechos humanos y "abandone" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Cree también Espinar que Ayuso debería dejar de "boicotear" el proceso de regularización de migrantes así como parar de "estigmatizar" a estas personas. "Denuncie la segregación que está imponiendo su partido en todos los pactos de la vergüenza", le ha exigido.

También considera que la presidenta madrileña debe dejar de "insultar, generar odio y descalificar al Gobierno" y empezar por "respetar" a los que no piensan como ella.

"Empezó con la cañita, luego pasó a la libertad, luego a la democracia y ahora está en el cristianismo. ¿Qué más piensa profanar? ¿Por qué no se toma un descanso? Cójase un retiro espiritual. Ahí no hay áticos, pero hay confesionarios. Y a la vista de su comportamiento, le van a venir muchísimo mejor", ha lanzado la portavoz socialista.