Espinar (PSOE) pide "sentido común" y contrasta "un par de correos" de Begoña Gómez con el caso del novio de Ayuso

La portavoz del PSOE en el Congreso, Mar Espinar, atiende a los medios a su llegada al Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge hoy y mañana, 11 y 12 de sept - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha pedido "sentido común" y ha contrastado "un par de correos" donde la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que "le ayudó una asesora" (Cristina González) con el caso de presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha destacado a los medios de comunicación en declaraciones previas al arranque del Debate sobre el Estado de la Región (DER) que acoge este jueves y viernes la Asamblea de Madrid.

Así ha respondido a la declaración esta semana de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado donde afirmó que González le hizo algún "favor" en ocasiones muy excepcionales con el testimonio de una inspectora de Hacienda en el caso del novio de Ayuso en el que afirma que este habría emitido facturas falsas, adelantado este último por 'Cadena Ser' y al que ha tenido acceso Europa Press.

"Estamos hablando de un par de correos en los que ella dice que le ayudó una asesora. Si eso lo vamos a comparar con lo que hemos conocido esta mañana, creo que tenemos un grave problema", ha resumido Mar Espinar, quien ha acusado además a Ayuso de hacer que su pareja "multiplique por siete las ganancias a través de una de las mayores contratistas de la Comunidad de Madrid" al tiempo que "ambos viven en un ático dúplex en el centro de Madrid".