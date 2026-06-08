Estabilizado un incendio de vegetación en Villaviciosa que obliga a confinar a algunos vecinos

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en Villaviciosa de Odón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado estabilizar un incendio declarado esta tarde en una zona de vegetación a las afueras de Villaviciosa de Odón y que ha obligado a confinar a algunos vecinos residentes en chalets.

El incendio se ha producido en torno a las 13 horas en el camino de la Zarzuela, hasta donde se han trasladado seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales, así como tres helicópteros, según ha informado Emergencias 112.

Las llamas se han originado en los setos de arizónica de un chalet y se ha propagado rápidamente por una zona de vegetación de ribera. Los servicios de emergencia han confinado algunos de los chalets de la zona para evitar intoxicaciones por inhalación de humo.

El Summa 112 ha enviado a la zona un dispositivo preventivo de tres unidades que, finalmente, no ha tenido que atender a nadie. Las labores para sofocar las llamas han logrado que en torno a las 15.15 horas el incendio estuviera ya estabilizado.