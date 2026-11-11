Establecimientos del centro de Madrid abren con normalidad, con pegatinas por la huelga y menos afluencia

Comercios del centro de Madrid en la jornada de huelga del 11N. - EUROPA PRESS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tiendas, cafeterías, restaurantes y grandes superficies del centro de la capital han abierto este miércoles con normalidad en la huelga general, en una jornada marcada a primera hora por las fuertes lluvias, con pegatinas y carteles a favor de los paros y menos afluencia de la habitual.

Si bien el centro de la ciudad es que el que amanece más tarde, caracterizado especialmente por la afluencia de turistas o madrileños que van a realizar compras de forma más tranquila, este miércoles se ha notado una jornada más ralentizada de lo habitual por la huelga general.

Pasadas las 9.30 horas, grandes superficies estaban a medio abrir, pendientes de si podían hacerlo con normalidad, y con trabajadores en la puerta atentos a lo que pudiera pasar. Los comercios con más afluencia durante esta mañana eran las cafeterías, donde turistas y madrileños se resguardaban del frío y la lluvia.

Por Gran Vía, la mañana ha transcurrido con menos tráfico y personas de las habituales si bien una de las grandes superficies más visitadas, Primark, ha abierto pasadas las 9 de la mañana. Uno de los trabajadores ha confirmado a Europa Press que no han encontrado problemas para levantar la persiana, que estaba marcada con pegatinas y carteles a favor de la huelga que se han colocado durante la noche. Lo mismo ha ocurrido en otra de las más grandes, Zara, donde algunos trabajadores estaban expectantes en la puerta.

Subiendo hacia la plaza de Callao, algunas limpiadores estaban retirando las pegatinas en las que se podía leer 'Cerrado. Huelga general 11N'. Sí se podía ver por las calles cajas y más basura de la habitual, acrecentada además por la lluvia.

Lo mismo ha ocurrido en otras de las calles más turísticas del centro, Preciados y Del Carmen. Dos trabajadores han señalado a que han abierto con normalidad y sin incidentes, además de poder llegar bien a su puesto de trabajo. La cola que no ha faltado un día más, pese a la huelga y la lluvia, ha sido la de Doña Manolita donde algunas personas esperaban para comprar su décimo de Navidad, si bien no eran muchas todavía las congregadas por la mañana.

De su lado, un lotero de la calle el Carmen ha indicado a Europa Press que cuando llegó a su kiosco estaba "tapiado con pegatinas y papeles" y varias personas le indicaron que "no podía trabajar hoy", a lo que él se negó y dijo que no podía "perder dinero". "No había problema tampoco en el tren al venir", ha indicado.

Otra de las grandes superficies del centro de Madrid también ha abierto con normalidad, en este caso, El Corte Inglés, en una calle Preciados que ha estado protagonizada por la presencia de periodistas, transeúntes y agentes de la Policía más que por piquetes en los comercios, en este caso, en el sector servicios de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios con el foco puesto en los transportes públicos, los servicios básicos y la actividad comercial, sectores que pueden verse especialmente afectados por la paralización de la actividad cotidiana.

La huelga ha sido convocada por UGT y CCOO ante la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales y llega tras la acampada del 26S por la vivienda que se ha mantenido durante 38 días en la Puerta del Sol.