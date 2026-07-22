La estación de Metro Estadio Metropolitano tendrá un nuevo acceso para mejorar movilidad en partidos y grandes eventos

Archivo - El cantante Bad Bunny actúa durante su último concierto, en el Riyadh Air Metropolitano - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid habilitará un nuevo acceso en la estación de Estadio Metropolitano, de la Línea 7, para mejorar la movilidad durante los partidos y grandes eventos que acoge este recinto.

Así lo ha trasladado el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que contará con un presupuesto de 9,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación principal consistirá en la construcción de una rampa de acceso de 110 metros de longitud y seis de anchura que conectará la calle con el vestíbulo para facilitar el paso de viajeros y reducir las aglomeraciones que pueden producirse en los accesos mediante escaleras. Además, contará con un espacio ajardinado en su parte central, iluminación a lo largo de todo el recorrido y un sistema de drenaje para garantizar la recogida del agua de lluvia.

El proyecto incluye también la edificación de un segundo vestíbulo de 1.254 metros cuadrados, equipado con 26 pasos de control, ocho escaleras mecánicas y cinco ascensores que comunicarán directamente con los andenes, reforzando tanto la capacidad operativa de la estación como la accesibilidad para todos los usuarios.

Asimismo, la actuación se ha diseñado de forma coordinada con el desarrollo de la futura Ciudad del Deporte, actualmente en ejecución en las inmediaciones del estadio, para integrar los recorridos peatonales de este nuevo complejo con los accesos al Riyadh Air Metropolitano y a la red de Metro.

La estación registra picos de hasta 18.000 usuarios durante la celebración de partidos o conciertos. Con este proyecto, "incrementará su capacidad de entrada y salida de viajeros, reducirá los tiempos de espera en los momentos de máxima afluencia, mejorará la gestión de los flujos de pasajeros y reforzará la conexión con los nuevos desarrollos urbanos del entorno, además de hacer más accesible el conjunto de la instalación".