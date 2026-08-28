La estación de Moncloa de la L6 de Metro reabrirá el martes, dos días antes de lo previsto

Archivo - Reapertura de la Línea 6 de Metro de Madrid entre las estaciones de Legazpi y Moncloa, a 20 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada por los madrileños, reabre de forma completa este sábado día 20 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reabrirá la estación de Moncloa (Línea 6) el próximo martes 1 de septiembre, dos días antes de lo previsto tras el buen ritmo de ejecución de los trabajos que iniciaron el pasado 1 de agosto.

Estas actuaciones obligaron a suspender temporalmente el servicio entre las estaciones de Argüelles y Ciudad Universitaria, tramo que recuperará la normalidad justo antes del inicio del curso académico, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Durante el mes de agosto se han llevado a cabo en la estación diversas actuaciones para renovar la vía y reforzar los andenes con vistas a la futura instalación de las puertas de andén que permitirán la automatización de la Línea 6. Moncloa no pudo incluirse en las actuaciones desarrolladas durante 2025 al haber funcionado como estación terminal durante los anteriores cortes de servicio.

La planificación de estos trabajos ha tenido en cuenta la menor afluencia de viajeros registrada durante el periodo estival, con el objetivo de reducir al máximo las molestias derivadas de unas actuaciones imprescindibles para seguir modernizando la red.

Con esta reapertura, incluido el tramo de la Línea 7 comprendido entre Gregorio Marañón y Pitis, Metro recuperará prácticamente la normalidad en la red. El único corte que permanece activo es el del tramo de la línea 10 entre Nuevos Ministerios y Cuzco, cuya interrupción del servicio se mantendrá hasta finales de año.