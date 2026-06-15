La estación Pinar de Chamartín seguirá formando parte de la L1 tras atender la Comunidad las alegaciones vecinales

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, afirma que no habrá "ningún tipo de diferencia" en el servicio de la L-1 de Metro en Pinar de Chamartín - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado este lunes que la Línea 1 de Metro de Madrid seguirá en la estación de Pinar de Chamartín y no habrá "ningún tipo de diferencia" en la prestación del servicio del suburbano en el marco de los planes de la compañía metropolitano para llevar el suburbano al nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

En concreto, el proyecto constructivo para llevar el Metro al nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte, donde están previstas casi 10.500 viviendas, contaba con cinco alternativas propuestas y la opción de ampliación de la Línea 1 de Metro (Pinar de Chamartín-Valdecarros) desde Chamartín como favorita.

Esta propuesta contemplaba la prolongación de la L1 desde Chamartín hasta el nuevo desarrollo donde están proyectas las tres nuevas estaciones --con nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte y con fecha prevista de puesta en servicio en 2030-- y la modificación del trazado actual de la Línea 4, que integraría en su recorrido la parada de Bambú (actualmente parada en L1) y finalizaría en Chamartín en lugar de Pinar de Chamartín, de modo que se eliminaría el actual trasbordo.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha afirmado que no habrá "ningún tipo de diferencia" en la prestación del servicio de la Línea 1 de Metro, respondiendo así a la eliminación de la misma en la estación de Pinar de Chamartín.

Una propuesta que provocó que la Asociación Vecinal Sanchinarro, junto a las de Pinar de Chamartín y Virgen del Cortijo, protestaran de forma reiterada al considerar que el hecho de que el tramo Pinar de Chamartín, Bambú y Chamartín deje de pertenecer a la L1 para integrarse en la Línea 4 supone "un perjuicio directo para las miles de personas" que actualmente usan este "eje de transporte que conecta de forma estratégica el norte y el sur de la capital".

Durante un acto en Villaverde Alto, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, se ha referido a las alegaciones presentadas por los vecinos para recalcar que "va a seguir igual todo", de manera que el servicio de la Línea 1 de Metro no se verá afectado y se prestará "de la misma manera", sin necesidad de trasbordo.

"No va a existir en ningún caso, ningún tipo de trasbordo para esos vecinos que vienen de Pinar de Chamartín o de Virgen del Cortijo, que viven en Sanchinarro y hacen trasbordo", ha aseverado el consejero.

Asimismo, ha querido expresar tranquilidad a los vecinos de Pinar de Chamartín, quienes "van a poder utilizar el Metro como lo vienen utilizando hasta día de hoy", lo que el consejero ha calificado como una "mejora" ya que no supondrá "ningún tipo de inconveniente o molestia".

En este marco, Rodrigo ha comunicado que ahora se intentará estudiar "todas las alternativas que hay", tanto de cara al futuro con la implantación de la nueva vía en la estación de Pinar de Chamartín, como en la cobertura de la línea Madrid-Nueva Norte.