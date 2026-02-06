La estación de Sol cerrará el 14 y 15 de febrero por obras de mejora en el túnel que afectarán a las líneas C-3 y C-4

Archivo - Entrada de la estación de Sol de Cercanías - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de Sol permanecerá cerrada durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero con motivo de las obras de mejora que lleva a cabo Adif en la infraestructura del túnel de Sol y no circularán por ella trenes de las líneas C-3 y C-4.

Durante esos dos días, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, y los procedentes de Parla/Getafe Sector 3 terminarán en Atocha.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha podrán utilizar las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre, ha apuntado Renfe en un comunicado.

Desde Renfe han recalcado que se avisará a los usuarios de la C-3 y C-4 por megafonía y a través de su personal en estaciones de la posibilidad de continuar el viaje en estas líneas.