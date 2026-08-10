En estado crítico un trabajador tras caer de un andamio de 6 metros en Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

En estado crítico un trabajador de 23 años tras caer de un andamio en el Monasterio de San Lorenzo - EMERGENCIAS 112 MADRID

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 23 años ha resultado herido crítico este lunes tras caer desde un andamio de unos seis metros de altura mientras participaba en el montaje de un escenario en la lonja del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente laboral se ha producido sobre las 12.12 horas, cuando el servicio de emergencias ha recibido una llamada alertando de que un operario se había precipitado desde el andamio mientras realizaba trabajos de montaje.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo del SUMMA 112 y ha atendido a este trabajador, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Tras lograr estabilizarlo, los sanitarios han trasladado al joven en estado crítico en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.