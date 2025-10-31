En estado grave un joven de 25 años tras ser atropellado por un taxi en el Paseo de la Castellana

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 25 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este viernes al ser atropellado por un taxi en el Paseo de la Castellana, a la altura del barrio de Tetuán, según han informado e Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.
Como consecuencia, el varón ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave y, tras intubado en el lugar del accidente, ha sido trasladado por Samur-Protección Civil al Hospital de La Paz.
La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.