Estefanía Escolano, fundadora de Micro Van, belleza sobre ruedas, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del pódcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en la innovación y el emprendimiento sostenible a través del caso de Estefanía Escolano Boira, fundadora de Micro Van, belleza sobre ruedas, empresa de servicios de estética que se desplaza a zonas rurales, ofreciendo tratamientos de belleza "a la puerta de tu casa".

En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del pódcast está dedicada a la entrevista con Estefanía Escolano, quien comparte cómo nació Micro Van, belleza sobre rueda, un proyecto profesional pero, sobre todo, vital. Micro Van no sólo ofrece servicios de belleza sino que ante todo ofrece autoestima a las mujeres rurales.

El episodio concluye con una cita motivadora anónima sobre el valor del emprendimiento: "Emprender es vivir unos años de tu vida como la mayoría no lo hará para poder vivir el resto de tu vida como la mayoría no puede", que remarca que emprender es una forma de ver y entender la vida.

En la sección de noticias de este episodio destacamos los resultados obtenidos por MicroBank en 2025. Fueron cerca de 278.000 las operaciones financiadas por valor de 2.444 millones de euros, lo que representa un incremento del 19% en el número de operaciones y del 18% en su valor. Catalunya, Madrid y Andalucía fueron las comunidades que concentraron un mayor volumen de financiación, con 572 millones, 449 millones y 393 millones, respectivamente.

Además, nos hacemos eco de la convocatoria de ayudas abierta por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de Andalucía por importe de 180.000 euros para apoyar seis proyectos empresariales innovadores del sector espacial que se desarrollarán en la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Sevilla. Cada iniciativa podrá recibir hasta 30.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, cantidad que se completará con otra aportación similar de la ESA hasta alcanzar una subvención máxima de 60.000 euros por proyecto.

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.