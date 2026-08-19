La estimación de nacimientos en la región se eleva un 0,19% en junio, con 4.344 natalicios

Archivo - Oido bebé - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado un incremento del 0,19% en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de junio, cuando se alcanzaron los 4.344 natalicios, 62 más que hace un año y 0,9 puntos menos que la media nacional, lo que eleva a 25.751 los nacimientos en los primeros seis meses en la región, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto del país los nacimientos han ascendido un 1,07% en junio respecto al mismo mes de 2025, con un total de 26.291 nacimientos y un acumulado de 156.887 hasta el sexto mes de 2026.

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 34 se sitúa como el que más nacimientos suma en junio de 2026, con 1.464 alumbramientos, seguido del de 35 a 39 años, con un total de 1.446.

Las madres de 20 a 29 años han acumulado un total de 865, mientras que las mujeres de 40 a 49 años han sumado 513 natalicios. Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado 50 nacimientos.

Finalmente, los datos de Estadística han registrado seis madres de más de 50 años y tres alumbramientos en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.