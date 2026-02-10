Una estrategia para impulsar el ecosistema de drones en Madrid: 16 millones, una ventanilla única y zonas reguladas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el director de Operación de ETRAIR, Rafael García, durante una visita a ETRAIR, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes una estrategia para el impulso del ecosistema de drones en la región, que cuenta con 16 millones de euros de inversión para posicionarse como "referente europeo" en la industria, y contará con una ventanilla única para trámites y zonas reguladas de vuelo.

Así lo ha dado a conocer la dirigente autonómica desde la empresa Etrair, en Boadilla del Monte, donde ha explicado que esta estrategia se integra en el Plan de Industria de la Comunidad 2026-2030 en un sector con grandes perspectivas de crecimiento, y cuyo mercado mundial está previsto que alcance 57.800 millones de dólares en 2030.

Lo hará a través de cinco ejes estratégicos y 14 medidas concretas, para que la Comunidad sea "respuesta" ante todos estos retos, desde la universidad, donde se innova e investiga; pasando por la startup que diseña los prototipos hasta los grandes fabricantes que producen, comercializan y exportan drones.

"No queremos quedarnos solamente con ser meros consumidores de los diseños que provengan de Asia o de Estados Unidos", ha expresado la presidenta madrileña, quien ha subrayado que con esta industria se crean empleos de alta cualificación, con exportaciones de alto valor añadido, y también impulsado la tecnología propia.

El primer eje, la Regulación y Facilitación, busca reducir la burocracia y crear una ventanilla única que centralice y agilice todos los trámites autonómicos y municipales en un solo recurso, trabajando en la identificación de zonas de vuelo flexibles para los operadores.

Díaz Ayuso ha desgranado que se va a incidir en las infraestructuras desplegando una red de helipuertos estratégicos y vertipuertos estratégicos, adaptando los que ya existen para emergencias. Además, se creará un dronódromo para pruebas científicas en el que se puedan realizar pruebas y experimentos con estos aparatos, con "total libertad y seguridad".

En el ámbito del Talento y Empleo, se convertirá la Cantueña (Fuenlabrada) en un centro específico que quiere ser el epicentro nacional de la formación aeronáutica no tripulada, con enseñanzas especializadas basadas en la demanda real de las empresas, en materias como pilotaje, mecánica, datos e Inteligencia Artificial. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea sitúa en Madrid al 30% de las organizaciones aprobadas para formar a pilotos y profesionales de drones.

El cuarto eje buscará potenciar la Competitividad, a través de ayudas directas tanto para fabricación como certificación de drones, incentivando la inversión en equipamiento y modernización de líneas de producción. También se pondrá en marcha un plan específico para el emprendimiento en el sector y se apoyará a las empresas para facilitar el acceso a financiación y nuevos proyectos en Europa.

Finalmente, el quinto eje, en materia de seguridad y emergencias dentro de las competencias autonómicas, será proteger infraestructuras críticas para preparar la seguridad del futuro.

VIGILANCIA DE INCENDIOS O MONITORIZACIÓN DE CULTIVOS

El Gobierno regional quiere ser "primer cliente" de estas compañías, incorporando nuevos drones a tareas como la vigilancia de incendios forestales, la inspección de infraestructuras de Canal de Isabel II, la monitorización de cultivos o la logística sanitaria.

Como ejemplo, ha señalado que drones con cámaras térmicas van a permitir que en plena noche invernal se puede encontrar a una persona perdida, por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama, y también para controlar las vías de trenes mapeándolas y controlándolas.

"La Comunidad de Madrid es una región de emprendimiento, de apertura, de futuro, de tecnología, queremos ofrecer los mejores servicios públicos con calidad, con eficacia y con gran pasión por la vanguardia. Somos un Gobierno libre que acompaña cada proyecto excelente para que sea real", ha reivindicado.

También se suma al proyecto ALE-HOP, iniciativa pionera que permite el transporte urgente con drones de medicamentos, sangre y material especializado entre hospitales, gracias al cual, con los minutos que se ganan evitando atascos que pueden salvar vidas.