Estudiantes y trabajadores de la Complutense celebran este jueves una consulta simbólica sobre el plan financiero

Estudiantes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebran este jueves una consulta simbólica sobre el plan financiero. - PLATAFORMA UCM POR LA PÚBLICA

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebran este jueves una consulta simbólica, de 9 a 18 horas, sobre el Plan Económico y Financiero (PEF) 2025-2028, que fue aprobado en febrero y que prevé recortes de 33 millones de euros para devolver el crédito que solicitó al Gobierno regional.

Organizada por la Plataforma UCM por la Pública para toda la comunidad universitaria, se colocarán diferentes urnas en las facultades de Bellas Artes, Ciencias de la Información, Derecho, Educación, Ciencias Políticas y Sociología y Económicas y Empresariales, así como en la plaza de las Ciencias y la salida de la estación Ciudad Universitaria. También se podrá votar de forma online en la página web https://ucmxlapublica.org/.

Su objetivo es recabar la respuesta de la comunidad universitaria sobre un plan que, a su juicio, contiene "recortes brutales" y la "eliminación" de plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios. La pregunta será '¿Estás de acuerdo con suspender el Plan de recortes en la UCM?'.

"Lo que se vendió como un acuerdo histórico es en realidad una encerrona para el futuro de la universidad pública madrileña", ha denunciado la organización, que ha vuelto a reclamar alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en financiación universitaria. Los resultados se conocerán este viernes, a las 12 horas, frente al Rectorado de la Complutense.

En los últimos días, la Plataforma ha alertado de que facultades como Económicas y Psicología han "rechazado" ceder espacios para la realización de la consulta al no "ajustarse necesariamente a los cauces estatutarios vigentes".

Por ello, los trabajadores y los sindicatos participantes realizarán las acciones legales "necesarias" contra quienes "den instrucciones que limiten el ejercicio legítimo de derechos durante la jornada, ejecuten o participen de las mismas". También ha pedido a los estudiantes comunicar "cualquier vulneración de los derechos".

LA COMUNIDAD MUESTRA "RESPETO" A LA CONSULTA

La Complutense aprobó en febrero su plan financiero con recortes de 33 millones de euros para devolver el crédito de 34,5 millones que solicitó a la Comunidad de Madrid. Incluye una serie de medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles el plan de financiación plurianual frente a las protestas de la comunidad educativa universitaria que "ya tenían las pancartas redactadas y guardadas" en los cajones y las tenían "que sacar y dar uso".

En este sentido, indicó que desde el Gobierno regional respetan "cualquier tipo de concentración", al tiempo que pidió a la comunidad educativa que se manifiesta que "se sumen" al acuerdo que la Comunidad alcanzó en marzo con las seis universidades públicas para poner en marcha el nuevo modelo de financiación. "Es muy bueno para el sistema universitario público de nuestra región", zanjó.

Desde la oposición, Más Madrid ha mostrado su apoyo a la consulta que realizarán estudiantes y trabajadores para reclamar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "inversión" frente a sus "migajas y recortes". Por su parte, el PSOE ha criticado a la dirigente madrileña por "simplemente aportar un poquito de oxígeno a las universidades, cuando las tiene completamente asfixiadas".