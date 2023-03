Una eurodiputada visita varias zonas afectadas por la 7B para conocer "la gravedad" de lo ocurrido

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, y el presidente de la Asociación de Afectados Presa-Rafael Alberti, han recibido este lunes a la eurodiputada del PSOE Cristina Maestre, quien ha visitado la ciudad para conocer el día a día de los afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid y "la gravedad" de lo ocurrido.

"Cuando los vecinos nos trasladaron la gravedad del asunto, nos hacíamos una idea, pero cuando uno viene al terreno y toca este drama, se observa que no solo hubo una negligencia hace 15 años si no que, además, hay una negligencia permanente", ha asegurado la diputada del Parlamento Europeo, según recoge el Ayuntamiento de San Fernando en un comunicado.

La eurodiputada ha explicado que está realizando esta visita en nombre de la Comisión de Peticiones. "Creímos que había una gran negligencia y nos comprometimos a venir, no a darnos un paseo, si no a saber qué está pasando, porque se están perdiendo muchos derechos, a la vivienda, a la restauración y a tener el derecho a su propia vida", ha criticado.

"Hay negocios que se están hundiendo y esto es su ruina, y muchas familias están perdiendo sus referentes, y no hay nadie al otro lado. No puedo entender, como política que trabaja para mejorar la vida de los ciudadanos, que haya un Gobierno, en concreto el de la Comunidad de Madrid, que esté esperando 15 años para dar respuesta y no lo esté haciendo", ha incidido la eurodiputada.

VOLVER A DEBATIR EN EL PE

Maestre ha señalado que va a pedir que se vuelva a debatir el problema en el Parlamento Europeo y a "volver a exigir que haya una misión oficial del Parlamento Europeo para analizar la situación, ya que el Metro de Madrid se ha construido con Fondos Europeos que son fondos públicos de todos los ciudadanos y no hay la más mínima explicación".

Por su parte, el alcalde, Javier Corpa, ha informado de que en los próximos días también visitarán la ciudad eurodiputados de los grupos políticos Renew y The Left y ha insistido en que, desde el Ayuntamiento, "se seguirá llamando a todas las puertas porque no se va a consentir que la Comunidad de Madrid siga maltratando esta ciudad".

El regidor ha vuelto a hacer un llamamiento a la presidenta regional para que apruebe un Plan Integral y una ley "para que los comercios y vecinos afectados puedan vivir dignamente hasta que sean indemnizados".