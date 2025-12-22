Eurotaxis, Beti Jai, placas para escritoras y compra de obras de arte, enmiendas de la oposición aprobadas

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Subvenciones a eurotaxis, con destino al Beti Jai, placas para escritoras o la compra de obras de arte son algunas de las enmiendas de la oposición que han sido incluidas en el séptimo presupuesto aprobado desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde de Madrid.

La mayoría absoluta del PP ha dado luz verde a 27 enmiendas de los grupos políticos de la oposición, 230 desde que Almeida es alcalde. Las tres a la totalidad, una por cada grupo de la oposición, han sido tumbadas. De las 703 de la oposición, 271 han sido firmadas por Vox, 249 del PSOE y 183 de Más Madrid.

Por grupos políticos, Vox ha conseguido el 'sí' para el plan de rehabilitación de las Casas Consistoriales de la Plaza de la Villa (60.000 euros); un incremento de la subvención al eurotaxi, enfocado al desplazamiento de las personas con movilidad reducida (250.000 euros); un programa de voluntariado nocturno en hospitales (50.000 euros); más dotación presupuestaria destinada a los campamentos urbanos y al Centro de Vacaciones Nuestra Señora de la Paloma en Cercedilla (60.000 euros).

También para la pavimentación de aceras en Chamberí (250.000 euros); contra el absentismo escolar (80.000 euros, compartida con Más Madrid); talleres culturales en Carabanchel que incluyan la difusión de la historia de España (10.980 euros) y aumentar el personal del Tribunal Económico Administrativo de Madrid 300.000 euros, incluyendo la del PSOE).

El PSOE ha recibido luz verde para rematar inversiones del Beti Jai (100.000 euros); placas en el Barrio de las Letras para mujeres escritoras (75.000 euros); campañas de concienciación de consumo (50.000 euros); subvención nominativa a la asociación de jubilados del Ayuntamiento (15.000 euros; campaña de concienciación sobre gestión y separación de residuos, con especial foco en comerciantes, hostelería y comunidad educativa (250.000 euros); rehabilitación de colonias (un millón).

También a la ampliación del número de Centros de Atención a la Infancia CAI (500.000 euros); ampliación de la duración de la Campaña del Frío para personas vulnerables (250.000 euros) e inversiones en instalaciones deportivas de Tetuán (200.000 euros).

A Más Madrid le han aprobado la compra de obras de arte contemporáneo (200.000 euros) y el incremento de subvenciones de fomento de asociacionismo en Carabanchel (50.000 euros).

El Grupo Popular se ha dado a sí mismo el voto positivo para enmiendas como para la construcción de un nuevo campo de fútbol en Valdebebas (600.000 euros); dos subvenciones nominativas, a las Colecciones reales (50.000 euros) y a la Fundación del Toro de Lidia (30.000 euros), y dotar de mobiliario el equipamiento social de la calle Fúcar, próximo a iniciar su actividad (11.698 euros).

Asimismo se ha aprobado el cambio de un beneficiario en un proyecto de prevención del suicidio en Madrid Salud y una subvención nominativa para la ayuda que actualmente se concede al pequeño comercio de COCEM (200.000 euros).

Igualmemente se reduce la subvención nominativa de la Cámara de Comercio Chambre para realizar así actuaciones similares en otros países, además de Francia (60.000 euros). En el distrito Centro el PP se autoaprueba dos enmiendas para inversiones de mejora en el CEIP y Residencia de San Ildefonso (400.000 euros) y en el Centro Deportivo Municipal San Antón (200.000euro).

En Retiro se da luz verde inversiones para adecuar la instalación deportiva Daoiz y Velarde y dar solución a los problemas actuales (300.000 euros) mientras que en Usera hay dos enmiendas para adecuar el ritmo de obras en Chinatown (Arco chino) y en el bulevar de la calle Tomelloso. (362.420 euros).

En Hortaleza se dota los talleres y el equipamiento del nuevo Centro Cultural Valdebebas, próximo a iniciar su actividad (596.508 euros); en Ciudad Lineal obras para colocar un ascensor en el centro deportivo La Concepción (130.000 euros) y en San Blas suministro de mobiliario en Centros de Mayores (31.134 euros).