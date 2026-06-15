La experiencia de la aviación llega a intu Xanadú con un simulador aeroportuario y de pilotaje inmersivo

COMUNICADO: 'SkyFall', la experiencia de vuelo más extrema aterriza en Xanadú - SKYFALL-XANADÚ

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La experiencia de la aviación llega a intu Xanadú con 'SkyFall', una propuesta de ocio inmersiva con un simulador de la experiencia completa aeroportuaria y de pilotaje en la que los visitantes podrán ponerse a unos manos de una cabina de avión sobre un fuselaje real, con movimiento, pantallas curvas de alta resolución sin puntos ciegos y audio espacial.

Situado en el parking exterior frente a la puerta 2 de acceso al centro, 'SkyFall' integra un recorrido completo con check-in, espera, embarque y salida en "17 minutos de adrenalina", ha informado el complejo comercial en un comunicado. Los visitantes que quieran vivir la experiencia podrán además elegir entre tres escenarios distintos, con historias diferentes y diferentes niveles de intensidad.

El primero de ellos es 'Rescate en el Río Hudson' (SFX-001), un aterrizaje de emergencia en el corazón de Nueva York, en el que se tendrán que tomar decisiones críticas mientras el motor falla y el agua está cada vez más cerca.

La segunda simulación es 'Tormenta nocturna' (SFX-002), un vuelo ciego entre truenos y relámpagos en la que habrá que confiar en los mandos del avión mientras la tormenta pone a prueba los límites y nervios del piloto.

La última de las experiencias es 'Pérdida de motores sobre los Alpes' (SFX-003), en la que los motores se apagan a 11.000 metros sobre las cumbres nevadas en un planeo sin retorno.

Además de las tres situaciones de emergencia, 'SkyFall' ofrece también un programa especial para superar el miedo a volar. A través de una experiencia inmersiva en la cabina, el visitante vivirá el vuelo desde dentro con el objetivo "de transformar la ansiedad en confianza".

Durante el vuelo, el visitante lleva unos auriculares con una narración y explicaciones técnicas de un piloto profesional activo. 'SkyFall' se suma al resto de experiencias ya presentes en Xanadú como la pista cubierta de esquí SnoZone, Bolera Ilusiona, Atlantis Aquarium, Cinesa Luxe o Pirate Golf.