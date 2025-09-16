Expertos analizarán en CaixaForum Madrid tendencias de comunicación en el V Congreso Iberoamericano de Atrevia

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 expertos de diferentes países analizarán en CaixaForum Madrid las novedades en cuanto a la comunicación en el marco del V Congreso Iberoamericano de Tendencias en Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos organizado por Atrevia, que se celebrarían el 29 y 30 de septiembre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, será el encargado de inaugurar esta edición, que lleva como título 'Reimaginando la Comunicación Organizacional: relevancia y escucha en tiempos de incertidumbre'.

"Y es que en un contexto como el actual, cada vez más cambiante, complejo, gobernado por la incertidumbre, las disrupciones constantes y la saturación informativa, las compañías, marcas y entidades se ven obligadas a repensar sus estrategias y formas de aproximación a los ámbitos en que operan, con públicos más exigentes que nunca y nuevos desafíos que se imponen derivados de los nuevos escenarios tecnológicos, sociales y geopolíticos", han señalado desde la consultora.

En esta ocasión, el evento quiere aportar claves que funcionen a los más de 700 asistentes que está previsto sigan las mesas redondas, entrevistas, tribunas tanto de manera presencial como vía streaming. CEOs, directores generales, directores de Comunicación, de RRHH, de Asuntos Públicos de empresas relevantes e instituciones, así como autoridades políticas de diferentes partidos, y representantes del mundo del periodismo pasarán por el escenario compartiendo visiones, experiencias y herramientas frente a los retos que exige afrontar el paradigma actual.

La capital de España se convertirá durante dos días en capital de la comunicación, el marketing y los asuntos públicos. La presidenta y fundadora de Atrevia, Núria Vilanova, ha señalado al respecto que "Madrid es el escenario perfecto para la cita más importante con y para el sector". "Contar con el respaldo y la participación del alcalde José Luis Martínez-Almeida, es algo que no solo agradecemos, sino que celebramos porque es buena prueba del compromiso de nuestros organismos con la innovación, el progreso y el desarrollo que promovemos desde encuentros como este, cada vez más necesarios y que no se entienden sin la colaboración público-privada", ha expresado.

Madrid fue también el escenario elegido para la edición anterior de esta cita que, en 2023, abordó cómo construir confianza en tiempos de IA, con una programación que reunió a más de 70 ponentes y contó con una asistencia de más de 1.000 profesionales.

Entre los ponentes, destaca la participación de CEOs como Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence; Francisco Maza, CEO de Heygaz; María Couto, CEO de Xeal; Jordi Sánchez, CEO de Bayer Iberia; Isabel Novoa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones; Manuel Sánchez, CEO de The Fini Group; Ramón Biarnés, Managing Director-Southern Europe & Northern Europe de Odeon Cinemas Group (AMC); Rafael Gois, socio y director ejecutivo de Grupo Fictor; Eulalia Flo, Consejera Delegada de Equinix España, o Manuel Echevarria, director general de ECOALF.

Asimismo, participarán personalidades del ámbito político como el comisionado para la Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, Alejandro Dorado; el eurodiputado en el Parlamento Europeo por el PP, Adrián Vázquez; y la secretaria de política económica, transformación digital, emprendimiento e impacto social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, entre otros.

El Congreso da la opción de poder continuar la experiencia una segunda jornada que tendrá lugar el martes 30 de septiembre en las Atrevia Madrid. En la misma tendrán lugar diferentes workshops con los especialistas de en temas como la IA, geopolítica o los retos de la transformación digital en comunicación interna, entre otros temas de actualidad.