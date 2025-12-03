Extinguido un incendio en un garaje de Villaverde que provoca daños estructurales en el edificio

Archivo - Bomberos en el exterior del restaurante ‘Ñaño Madrid’, dónde se ha producido un incendio, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El restaurante de comida peruana y situado en la calle Amador de los Ríos, ha sufrido un incendio a mediodí - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido esta tarde un incendio declarado en la planta -2 de un garaje situado en la calle Transversal Sexta, en el distrito madrileño de Villaverde, que ha calcinado un coche y una moto y ha provocado daños estructurales.

El fuego ha generado una gran concentración de humo y una elevada carga térmica, lo que ha dificultado las labores de localización del foco, según ha informado el oficial de Bomberos de Madrid Pablo Gullón. Además, el humo ha afectado a varios vehículos estacionados.

Varias dotaciones accedieron por dos escaleras distintas hasta converger en el punto donde ardían los dos vehículos. El incendio también ha provocado daños en las instalaciones de saneamiento del edificio y en el forjado entre la primera y segunda planta del garaje.

Por estos motivos, los Bomberos se han visto obligados a condenar varios trasteros. Además, todos los vehículos de la planta -2 han resultado afectados por humo y caída de cascotes, mientras que la planta -1 presenta daños por humo.

Efectivos sanitarios del SAMUR-Protección Civil se han traslado hasta el lugar de los hechos de forma preventiva, si bien finalmente no han tenido que atender a ningún herido, según han destacado desde Emergencias Madrid.