Extinguido un incendio en una nave dedicada a la realización de programas de televisión en Fuente el Saz

Bomberos de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido este sábado un incendio que ha calcinado parte de una nave industrial dedicada a la realización de programas de televisión en Fuente el Saz del Jarama.

El fuego se ha originado en unas instalaciones ubicadas en la calle Vereda Catarranas de la citada localidad, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Al lugar se han desplazado diez dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que se han encontrado un fuego generalizado en todo el edificio, así como efectivos del Grupo Especial de drones.

Finalmente, han logrado extinguir las llamas, que han afectado a un plató y a la zona de oficinas. También han acudido sanitarios del Summa 112 en preventivo, aunque finalmente ninguna persona ha precisado atención sanitaria.

Agentes de la Guardia Civil se han personado en la zona y se han hecho cargo de la investigación, mientras que personal de Cruz Roja también ha colaborado en el operativo.