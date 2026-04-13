Fallece un motorista tras colisionar con un coche esta mañana en la M-40 a la altura de Fuencarral-El Pardo

Archivo - Una ambulancia en el exterior de la base de SAMUR-Protección Civil del distrito de Tetuán - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 55 ha fallecido este lunes por la mañana después de colisionar contra un turismo a la altura del kilómetro 60,5 de la carretera M-40, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos se han producido en torno a las 8.15 horas en la calzada exterior de la citada vía, y hasta allí se han trasladado efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil para atender a la víctima, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

A su llegada, los sanitarios han encontrado al varón en parada cardiorrespiratoria y con múltiples traumatismos severos, especialmente en el tórax. Tras más de media hora realizando maniobras de reanimación, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre.

Una psicóloga del Samur-Protección Civil desplazada hasta la zona ha atendido a la mujer que conducía el otro vehículo implicado y que ha salido ilesa.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente, que ha provocado retenciones importantes en la zona.