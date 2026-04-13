Fallece un motorista tras colisionar con un coche esta mañana en la M-40 a la altura de Fuencarral-El Pardo

Archivo - Una ambulancia en el exterior de la base de SAMUR-Protección Civil del distrito de Tetuán
Archivo - Una ambulancia en el exterior de la base de SAMUR-Protección Civil del distrito de Tetuán - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 13 abril 2026 9:35
Seguir en

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 55 ha fallecido este lunes por la mañana después de colisionar contra un turismo a la altura del kilómetro 60,5 de la carretera M-40, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos se han producido en torno a las 8.15 horas en la calzada exterior de la citada vía, y hasta allí se han trasladado efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil para atender a la víctima, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

A su llegada, los sanitarios han encontrado al varón en parada cardiorrespiratoria y con múltiples traumatismos severos, especialmente en el tórax. Tras más de media hora realizando maniobras de reanimación, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre.

Una psicóloga del Samur-Protección Civil desplazada hasta la zona ha atendido a la mujer que conducía el otro vehículo implicado y que ha salido ilesa.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente, que ha provocado retenciones importantes en la zona.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado