Fallece un peatón en silla de ruedas atropellado por un camión que maniobraba marcha atrás en Campo Real

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 65 años en silla de ruedas ha fallecido este martes en la localidad madrileña de Campo real tras ser atropellado por un camión que maniobraba marcha atrás.

Los hechos se han producido pasada las 11 horas en la calle Carretera de Villar del Olmo, hasta donde se han trasladado los sanitarios del SUMMA112, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los sanitarios han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas aunque finalmente tan solo han podido confirmar el fallecimiento.

En el suceso ha colaborado personal de Protección Civil de la localidad, SUREM-PC 112 de la Mancomunidad de Servicios de Urgencias y Rescate del Este de Madrid. La Guardia Civil y la Policía Local de Campo Real se han hecho cargo de la investigación en torno al suceso.