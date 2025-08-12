Un fallecido y 1.500 hectáreas afectadas en el incendio forestal de Tres Cantos que continúa en fase de control

Campo quemado por el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y unas 1.500 hectáreas han resultado afectadas a causa del incendio forestal que se originó la tarde de este lunes en Tres Cantos, todavía en fase de control y en situación 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

En concreto, el fuego se originó en la zona este de Nuevo Tres Cantos y se propagó rápidamente, con una progresión que en apenas 40 minutos recorrió seis kilómetros, ayudado por unas condiciones meteorológicas con tormenta seca y rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora.

Un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas ha fallecido como consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos.

En concreto, el hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid. "Su situación cuando fue enviado al Hospital de la Paz era difícil, y, por desgracia, tenemos que lamentar la pérdida y su fallecimiento", ha detallado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.

Además, otro hombre de 83 años tuvo que ser trasladado al mismo centro hospitalario con dolor torácido, aunque a lo largo de este martes ha recibido el alta hospitalaria, han apuntado a Europa Press fuentes sanitarias.

180 DESALOJADOS

Debido a la proximidad del incendio a las viviendas, fueron desalojadas de manera preventiva las urbanizaciones de Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad del Campo, esta última de San Sebastián de los Reyes, localidad próxima a Tres Cantos.

En total, unas 180 personas que a lo largo de este martes han podido comenzar a regresar a sus viviendas. Los desalojados han pasado la noche en albergues provisionales y el Ayuntamiento de Tres Cantos ha habilitado dos polideportivos.

Finalmente, las llamas han afectado a cuatro viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas, aunque se ha evitado que alcanzaran la zona industrial de Tres Cantos, con importantes empresas algunas de ellas "críticas en cuanto a sus componentes", ha recordado el alcalde tricantino.

EN FASE DE CONTROL

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado a primera hora de la tarde de este martes que el incendio está perimetrado y en fase de control.

Según las primeras estimaciones, ha afectado a una superficie de unas 1.500 hectáreas de terreno, en su mayoría pasto, matorral y parte de arbolado, a falta de valoración final. Una circunstancia que podría haber ayudado a minizar los daños, ya que las llamas no habrían alcanzado a los árboles y se habrían quedado en la zona de pasto.

"Ha sido un incendio inédito en nuestra región, con las peores circunstancias, esa tormenta seca, vientos de 70 kilómetros por hora, un estrés hídrico del combustible que lleva muchos días acumulando esas altas temperaturas y esa bajísima humedad relativa. Al final son condiciones que hacen un incendio fuera de capacidad de extinción", ha explicado.

En el lugar se ha desplegado un importante dispositivo de extinción en el que trabajan de manera coordinada Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a agentes forestales y brigadas forestales, así como del Ayuntamiento de la capital, y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En concreto, a primera hora de la tarde había 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad y Brigadas Forestales, dos dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento y siete dotaciones de la UME. Está previsto que a lo largo de la tarde se incorporen a las labores los medios aéreos.

ATENTOS A LAS PRÓXIMAS HORAS

Según ha indicado Novillo, las dotaciones desplegadas trabajan con maquinaria pesada para ampliar los cortafuegos y también para refrescar las zonas calientes. Las previsiones meteorológicas para las próximas horas podrían dificultar las labores de extinción.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas en la Sierra entre las 14.00 y las 22.00 horas, con posibilidad de granizo y vientos muy fuertes. Así, el consejero ha explicado que esta tarde "se anuncian tormentas secas con vientos muy fuertes que pueden reavivar parte de ese perímetro donde se está trabajando ahora mismo".