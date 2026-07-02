Un fallecido y dos heridos en un accidente de tráfico en la M-506 en San Martín de la Vega

Bomberos de la Comunidad de Madrid en un accidente de tráfico en San Martín de la Vega - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado herida en un accidente de coche tras salirse de la carretera M-506 por donde circulaban esta madrugada a su paso por el término municipal de San Martín de la Vega.

Los hechos se han producido sobre las 4.20 horas de este jueves a la altura del kilómetro 37,5 de la citada vía, cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha quedado finalmente a unos 50 metros de la carretera, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

En el turismo viajaban tres personas, entre las que se encontraba la conductora, una mujer de 38 años que ha entrado en parada cardiorrespiratoria y a pesar de las maniobras de RCP de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, los sanitarios del Summa 112 tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Junto a la conductora viajaba también otra mujer de 40 años que ha sufrido traumatismos y ha tenido que ser trasladada con pronóstico potencialmente grave al Hospital de La Princesa.

La tercera ocupante, de 38 años, ha tenido que se excarcelada por los Bomberos y trasladada grave al 12 de Octubre con varias fracturas costales y de clavícula, así como con un traumatismo craneoencefálico moderado.

En el suceso han intervenido, además de sanitarios del Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid, efectivos del servicio de Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate (PIMER) de Pinto. La Guardia Civil, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.