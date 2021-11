La familia de 'Jimmy' recurrirá el archivo al considerar que hay indicios que apuntan a una misma dirección

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado que representa a la familia de Francisco Javier Romero Taboada, el hincha del Deportiva de La Coruña asesinado en el transcurso de una brutal reyerta que tuvo lugar a los pies del Río Manzanares el 30 de noviembre de 2014, recurrirá el archivo de la causa al considerar que hay indicios que apuntan a la misma dirección, en contra de la postura del juez instructor.

"Vamos a recurrir porque el juez no da ni un argumento de por qué no considera a los testimonios relevantes que hay en la causa. Otra cosa es que no hubiera ni prueba ni indicios, pero sí hay indicios y van en la misma dirección", ha reseñado el letrado Erlantz Ibarrondo en declaraciones a Europa Press.

En un auto conocido hoy, al que tuvo acceso Europa Press, el instructor acuerda dar carpetazo a la causa tras agotar las diligencias de investigación practicadas por mandamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que había ordenado tomar declaración a un testigo protegido ignorado en un principio en la causa.

Al inicio de la investigación, cuatro personas identificadas a través de un vídeo grabado por un aficionado ingresaron en prisión provisional como presuntos autores del homicidio. En mayo de 2015, se comprobó a raíz de unas declaraciones que la Policía había incurrido en un grave error, ya que en un primer momento identificó como la persona fallecida al hombre que resultó lesionado.

"Se había atribuida a esas cuatro personas el fallecimiento de Romero Taboada, poniéndose a esas personas inmediatamente en libertad", recoge la resolución judicial. Tras ello, se acudió de nuevo al vídeo y se concluyó que no era posible realizar un estudio fisonómico debido a la baja calidad de la grabación.

De este modo, se restó fiabilidad a las identificaciones que realizó la Brigada Provincial de Información de Madrid cuando identifica, sin ningún género de dudas, a los autores de los hechos investigados en base a la citada grabación.

En su auto, el instructor subraya que en el procedimiento hay "meras sospechas, hipótesis o elucubraciones absolutamente insuficientes, que sin la concurrencia de otros indicios, resultan absolutamente insuficientes a los fines pretendidos".

Concluye el juez que "no se aprecian indicios suficientes de criminalidad para procesar a persona alguna por los presuntos delitos de homicidio consumado respecto a Romero Taboada y de lesiones respecto de Santiago Miguel A. M.".

El caso se cerró en junio de 2018 ante la ausencia de autor conocido pero meses después la Audiencia de Madrid ordenó su reapertura a instancias de un recurso interpuesto por la acusación particular contra el auto que sobreseyó la causa.

El vuelco en el caso se produjo al considerar la Audiencia a un testigo ignorado por el juez que apareció durante las pesquisas judiciales en un oficio de la Policía en el que se indicaba que manifestó en sede policial quienes eran los autores y que coincidían con los nombres que apuntó un testigo protegido al que no se dio credibilidad.

El pasado junio se tomó declaración a este testigo protegido quien apuntó a una de las personas investigadas, un extremo que no aparece en el auto de archivo. Sin embargo, el instructor considera ahora que no hay indicios suficientes para seguir con la investigación.

El auto de la Audiencia apuntaba que este testigo no quiso declarar ante la comisaría al no tener protección y tampoco le cito el juez, quien no le otorgó el reconocimiento de testigo protegido en la causa penal como sí hizo con otras personas que presenciaron los hechos.

Dentro de otra pieza separada, se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid señale el juicio contra un total de 82 personas por su presenta participación en la riña tumultuaria que desembocó en la muerte del hincha del Deportivo.