Familiares de residentes en Vitalia Home Leganés piden más infomación y cifran en 96 los fallecidos

La residencia lo niega y asegura que han puesto todos los medios para mejorar el "desborde" de las primeras semanas

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de familiares de usuarios de la residencia Vitalia Home Leganés han criticado este miércoles la "falta de información" por parte de la dirección de este geriátrico sobre el estado de salud completo de los ancianos, su situación actual ante la pandemia y los resultados de los test rápidos de diagnóstico del Covid-19.

"Seguimos sin información sobre tratamiento de ulceras por presión, ingesta hídrica, nutrición, si se hacen actividades de socialización con los deteriorados cognitivos y con mayores que tienen bien sus facultades mentales. No sabemos qué ha sucedido con las pertenencias de quienes han sido cambiados de habitación o cuyas habitaciones han sido ocupadas. Al haber sido sacados por los familiares de la residencia durante la pandemia. No sabemos si están haciendo test a todos o a unos pocos. En definitiva, nadie informa. Solo dan la saturación y la temperatura y no a todos. Queremos información. El procedimiento de esta residencia es una auténtica crueldad", han manifestado en redes sociales.

Una de estos familiares, Laura, ha explicado a Europa Press que aunque no son datos oficiales ni corroborados por la dirección del geriátrico, desde el 1 de marzo han muerto "con nombres y apellidos" un total de 96 ancianos, muchos de ellos por coronavirus. Actualmente cifran en 18 los usuarios que están actualmente en el hospital y más de un centenar los que tienen síntomas compatibles.

Laura achaca esta altísima mortalidad, una de las mayores de toda la región, entre otras cosas, a que hasta el 1 de abril no derivaron a los residentes enfermos a hospitales porque "no los aceptaban". El 21 de marzo fallecieron 6 personas y el 29 de marzo, 9, "que es cuando comprobaron que era demasiado tarde", ha indicado.

Esta familiar también ha reprochado a la dirección de esta residencia de Leganés el tener que "estar mendigando" las videoconferencias diarias prometidas con sus allegados. "Es muy difícil que nos informen de lo que pasa. Han estado los Bomberos desinfectando el lunes y el jueves estuvieron por allí los de Médicos Sin Fronteras, pero lo sabemos por lo que nos cuentan los trabajadores", señala.

LA SITUACIÓN HA MEJORADO, SEGÚN LA RESIDENCIA

Ante estas críticas, el director de Operaciones de Vitalia Home, Antonio Morales, ha indicado a Europa Press que este colectivo solo represente a unos pocos familiares de los residentes en Leganés. Aunque no ha querido entrar en cifras por respetar precisamente la "confidencialidad" de los familiares, ha señalado que la mortalidad ha sido elevada.

En cuanto a falta de información, ha reconocido que la tercera semana de marzo estuvieron "absolutamente desbordados", por lo que los trabajadores no pudieron atender al teléfono porque tenían que asistir a los mayores. Más adelante, ha mejorado la situación con videollamadas, información clínica de los residentes y llamadas de los médicos a los familiares sobre detalles precisos, ha indicado.

El director de Operaciones asegura que han ido los militares de la UME a desinfectar y que también cuentan con medios privados para ello, con máquinas de ozono y 1.900 kilos de virucida aplicados. Asimismo, el domingo estuvo en las instalaciones de Leganés un delegado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar su actuación en la pandemia. "Nos dijo que habíamos hecho mucho más de lo que podíamos", ha apuntado.

Morales ha confirmado que han realizado test a todos los residentes, resultado positivos por coronavirus 115, que han sido aislados en la residencia; mientras que los 46 negativos han sido enviados a otra residencia que tiene el grupo en Moratalaz. También asegura que cuentan con médico las 24 horas y que firmaron una acuerdo con Quirón para derivar a residentes a plazas hospitalarias cuando lo necesiten. "Las medidas están dando sus frutos y estamos empezando a ver la luz", ha concluido.