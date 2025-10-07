Familias afectadas por las obras de la A-5 se quejan del acceso a los centros escolares: "Es desesperante"

Archivo - Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familias de niños en edad escolar afectadas por las obras de soterramiento de la A-5 se quejan de lo complicado del acceso a los centros educativos de la zona, principalmente los que se encuentran situados en el margen izquierdo con sentido a Madrid: Lourdes, San Buenaventura, Bolivia y Divino Maestro.

Desde el AMPA de este último centro han compartido, en un comunicado, que tardan "en recorrer más de 40 minutos un trayecto que antes se hacia a pie en 5 o 10". "Las líneas especiales que se han habilitado tienen una frecuencia muy mala y generalmente van tan llenas de viajeros que hay que dejarlas pasar. El caos es notable sobre todo ahora que ha comenzado la jornada completa, haciéndose desesperante la llegada a los colegios o la vuelta a casa", han denunciado.

Así, han explicado que no se han habilitado "ni pasos en altura, ni pasos peatonales coincidiendo en los puntos donde sí se han colocado semáforos ni solución alguna para el peatón, que sólo ve viable el acceso al otro lado de la carretera" desde la rotonda de Casa de Campo a la rotonda de la avenida de Portugal". Entre ambos puntos medios "median 2,7 kilómetros".

"Aunque la información que se proporciona por parte del Ayuntamiento tanto a los centros como a los vecinos es continua", consideran que "es también importante que se conozca la situación de las familias, sobre todo la de aquellas que no cuentan con vehículo propio".