Familias de colegios de Centro reclaman medidas para climatizar los centros: "No es algo puntual ni anecdótico"

Archivo - Un niño se moja en los chorros de Madrid Río, a 16 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Familias de colegios públicos del distrito Centro han reclamado este miércoles una "justa climatización" de los centros educativos y han advertido de que las altas temperaturas en las aulas ya no son "algo puntual" ni "anecdótico".

Así lo ha afirmado una de las portavoces de la AFA Nuestra Señora La Paloma, Alejandra Pérez de la Vega, también integrante de la Asociación Aprender Sin Calor, que integra ya más de 150 Asociaciones de Familias de la región, quien ha avanzado que asistirán al Pleno para reclamar "una justa climatización para los colegios".

"Estamos agrupados todos los colegios del distrito Centro para ir al Pleno y reclamar una justa climatización para los colegios, realmente para todos los centros educativos", ha señalado.

Pérez de la Vega ha sostenido que se ha llegado a un punto en el que familias necesitan "una respuesta real y sobre todo a largo plazo" ante "las altísimas temperaturas" a las que se ven expuestos tanto los niños como los trabajadores.

"Todos nosotros o casi todos trabajamos en sitios climatizados, entonces no entendemos cómo se les pide a nuestros niños, que se están desarrollando, que pasen más de ocho horas al día a más de 30 grados, empapados en sudor, con unas condiciones insalubres", ha expuesto en declaraciones a los medios en las inmediaciones de CEIP La Paloma.

La representante de la plataforma ha subrayado que esta reclamación "no va a desaparecer cuando llegue el invierno" y que las familias seguirán "pidiendo y peleando" hasta conseguir medidas.

MEDIDAS BÁSICAS

La portavoz ha explicado que, más allá de equipos de aire acondicionado, las familias piden también medidas más sencillas que permitan mitigar las altas temperaturas en aulas y patios.

"Por ejemplo, lo que todos tenemos en nuestras casas: unas ventanas en condiciones, unos revestimientos, unas cubiertas que no sean metálicas, una fuente, cosas muy sencillas que obviamente no solucionan el problema global, pero sí mitigan un poco", ha afirmado.

Según ha señalado, muchos centros ni siquiera cuentan con "una sombra, un árbol, cosas muy básicas". "¿Nos conformamos con eso? No, pero al menos sería un primer paso. No estamos ni en el primer paso", ha lamentado.

En el caso del CEIP La Paloma, Pérez de la Vega ha explicado que se trata de un edificio de más de 100 años, protegido, como ocurre con muchos inmuebles del distrito Centro. "Escudándose en eso no tiene nada", ha criticado.

"Tenemos carpinterías de hace más de 40 años, las ventanas son de papel, los revestimientos igual, la cubierta no está acondicionada, en el patio no hay sombra, no hay árboles", ha detallado.

La representante de la AFA ha criticado que se pida a los centros adoptar medidas "a coste cero" porque no se les ha dado "ningún tipo de dotación". "Lo único que tienen son realmente abanicos y agua, es lo único que puede hacer el colegio para ayudar a los niños, nada más", ha añadido.

MAESTRE VE UNA SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

Por su parte, Rita Maestre ha respaldado la denuncia de las familias y ha asegurado que la situación es "insostenible" no solo en los colegios del distrito Centro, sino también en Carabanchel, Vallecas, Villaverde y en el conjunto de la ciudad.

"Es una situación insostenible que ningún adulto soporta en su centro de trabajo", ha afirmado la portavoz de Más Madrid a los medios.

Maestre ha sostenido que se está "incumpliendo" la ley, que fija en 27 grados la temperatura máxima que las personas trabajadoras pueden soportar en sus centros de trabajo, y también "el sentido común" y "el cuidado más básico" hacia niños y niñas.

La líder de la oposición en Cibeles ha rechazado las "excusas presupuestarias" y "técnicas" cuando se está construyendo un circuito de Fórmula 1 en Valdebebas.

"En menos de un año se está construyendo una curva gigantesca, un circuito de Fórmula 1. 400 millones de euros de dinero público nos hemos gastado en ese circuito", ha señalado.

A su juicio, en ese mismo tiempo se podrían haber climatizado, refrigerado y acondicionado "los interiores y los patios de todos los colegios e institutos públicos de Madrid".

"Si tenemos 400 millones de euros para gastarnos en un circuito de Fórmula 1 y la capacidad técnica de construir una infraestructura de estas características, desde luego que tenemos también el dinero y la capacidad técnica de poner toldos, árboles, fuentes, sombras, cambiar las carpinterías, cambiar las ventanas y poner equipos de refrigeración adecuados a cada colegio o instituto", ha defendido.

Maestre ha asegurado que no acepta la excusa de la falta de presupuesto ni de capacidad técnica, sino que ve "solo una falta de voluntad política".

CAMPAMENTOS URBANOS

En este sentido, la portavoz de Más Madrid ha recordado además que el problema del calor en los colegios no termina con el curso escolar, ya que una parte "importantísima" de los campamentos urbanos de verano se desarrolla en colegios públicos.

"Los niños y niñas que terminan aquí su curso escolar la semana que viene vuelven a ese mismo colegio, vuelven a ese mismo patio que no está acondicionado, vuelven a esas mismas aulas que no están climatizadas a pasar quince días de campamento escolar, si han tenido la suerte de tener una plaza pública", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que el problema "no termina a mediados de junio", sino que se alarga durante el verano en los campamentos escolares. Por ello, Maestre ha reclamado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que asuman su responsabilidad y dejen de "hacer perder el tiempo" con "frases vacías" y "chascarrillos que no tienen gracia".

"Lo que tienen que hacer es su trabajo, que es garantizar condiciones dignas tanto para los niños y las niñas como para los profesores y profesoras de esta ciudad", ha concluido.

NUEVA PROTESTA ESTE JUEVES FRENTE A LA ASAMBLEA

La Plataforma Aprender Sin Calor ha convocado una protesta este jueves, a las 11 horas, frente a la Asamblea de Madrid, coincidiendo con la sesión plenaria, para reclamar colegios "por debajo de los 27 grados y por encima de los 17".

A través de sus redes sociales, la organización ha informado que quieren que la Ley de Infancia "obligue a destinar recursos para la climatización sostenible y el aislamiento térmico de los centros educativos" frente al calor que están denunciando familias y sindicatos.

En este sentido, ha animado a asistir con una camiseta roja y un paraguas. También ha pedido vestir esta prensa en el colegio, en el trabajo o en la calle "en señal de apoyo" para que "ningún niño tenga que estudiar por encima de los 27 grados".